HOME OTOTEKNO TECHNO

GoldPickaxe, Mutasi Malware Android yang Berhasil Infeksi Sistem Operasi iOS iPhone

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |17:36 WIB
GoldPickaxe, Mutasi Malware Android yang Berhasil Infeksi Sistem Operasi iOS iPhone
Operating Sistem iOS yang selama ini diklaim aman tidak sekuat yang dibayangkan. Malware bernama GoldPickaxe disebut berhasil menginveksi iPhone. (Foto: Apple)
A
A
A

JAKARTA - Sistem keamanan iPhone yang selama ini dibanggakan mulai diuji. Baru baru ini muncul kabar jika ada malware di sistem operasi iOS bisa mencuri data Face ID untuk membobol rekening.

Temuan itu disampaikan Group-IB. Malware ditemukan pada Oktober 2023 lalu. Menurut mereka, malware Android GoldDigger sudah dimodifikasi dengan kemampuan baru sehingga memudahkan penjahat menguras rekening bank pengguna iPhone.

Para peneliti memberi nama malware tersebut dengan GoldPickaxe agar beda dengan GoldDigger yang ada di android. Malware tersebut mampu mengumpulkan data pengenalan wajah, dokumen identitas, dan pesan teks untuk membobol rekening dan aplikasi keuangan lainnya.

"Data biometrik ini kemudian bisa digunakan membuat deepfake AI untuk menyamar sebagai korban dan mengakses rekening bank mereka setiap saat," demikian rangkuman yang dihimpun dari Tom's Guide, Jumat (16/2/2024).

Halaman:
1 2
      
