Usung Kamera Utama 50 MP, Vivo V30 Pro Akan Meluncur 28 Februari

JAKARTA – Vivo, pabrikan smartphone China akan meluncurkan Vivo V30 Pro pada akhir bulan ini, dengan jadwal peluncuran 28 Februari di Thailand. Vivo V30 Pro akan memasuki pasar beberapa minggu setelah model standar Vivo V30 membuat debutnya pada awal Februari.

Sebelum beredar di pasar, Vivo telah mengkonfirmasi bahwa ponsel Vivo V30 Pro ini akan menampilkan layar lengkung 3D kemungkinan mengusung AMOLED FHD 6,78 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak hingga 2.800 nits.

Telah dikonfirmasi juga bahwa Vivo V30 Pro akan membawa triplle camera lensa Zeiss, dengan kamera utama 50 megapixel dengan autofocus. Ponsel ini akan membawa fitur khas Vivo, Aura Light.

Dilansir Gadget360, Vivo V30 Pro akan mengusung SoC MediaTek Dimensity 8200 dengan RAM 8GB dan ROM 128 GB, dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukungan pengisian daya 80W. Ponsel ini akan menggunakan OS Android 14

Berdasarkan halaman pendaratan yang dibuat di situs web perusahaan, Vivo V30 Pro akan tersedia dalam tiga opsi warna yang menarik, yaitu Green Sea, Night Sky Black, dan Pearl White.

(Rahman Asmardika)