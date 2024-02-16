Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Review Vision Pro, Mark Zukerberg: Headset Quest 3 Meta Produk yang Lebih Baik

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |08:51 WIB
<i>Review</i> Vision Pro, Mark Zukerberg: Headset Quest 3 Meta Produk yang Lebih Baik
CEO Meta Mark Zuckerberg mengenakan headset Oculus Quest 3. (Foto: Meta)
A
A
A

JAKARTA – CEO Facebook Mark Zuckerberg baru-baru ini membuat pernyataan menarik setelah mencoba pengalaman menggunakan perangkat realitas virtual (VR) terbaru Apple, Vision Pro. Zuckerberg mengatakan bahwa perangkat buatan Meta headset Oculus Quest 3 adalah “produk yang lebih baik” dibandingkan Apple Vision Pro.

"Saya tidak hanya berpikir bahwa Quest adalah nilai yang lebih baik, saya pikir Quest adalah produk yang lebih baik, titik," kata Zuckerberg dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, sebagaimana dilansir The Verge.

Dalam video yang direkam dengan Oculus Quest 3 itu, Zuckerberg membandingkan produk perusahaannya tersebut dengan Vision Pro. Zuckerberg dengan pede mengatakan bahwa Quest 3 lebih baik dalam melakukan sebagian besar fungsi yang orang-orang ingin lakukan dengan menggunakan headset VR dibandingkan Vision Pro.

Selain harganya, Zukerberg mengklaim Quest 3 akan jauh lebih murah dari Vision Pro, perangkat Meta ini juga lebih ringan. Dia mengatakan Quest 3 yang memiliki berat 120 gram lebih ringan dari Vision Pro, sehingga lebih nyaman untuk dipakai lebih lama.

Quest 3 memungkinkan gerakan yang lebih leluasa karena tidak adanya paket baterai berkabel dan bidang pandang yang lebih luas daripada Vision Pro. Zuckerberg mengklaim Quest 3 memiliki kontroller fisik dan hand tracking yang lebih baik, selain juga perpustakaan konten yang lebih imersif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/57/2864513/bocor-penampakan-headset-samsung-xr-jadi-penantang-apple-vision-pro-ndXy1IUToP.jpeg
Bocor Penampakan Headset Samsung XR, Jadi Penantang Apple Vision Pro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/23/326/2770007/tidak-hanya-versi-remake-resident-evil-4-juga-akan-hadir-dalam-versi-vr-s777vJYNtk.jpg
Tidak Hanya Versi Remake, Resident Evil 4 juga akan Hadir dalam Versi VR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/57/2768276/tencent-batalkan-proyek-pengembangan-headset-vr-psEP4slODZ.jpg
Tencent Batalkan Proyek Pengembangan Headset VR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/14/57/2764856/seukuran-kacamata-renang-bigscreen-rilis-vr-headset-terkecil-di-dunia-bernama-beyond-zGlrlzm89e.jpg
Seukuran Kacamata Renang, Bigscreen Rilis VR Headset Terkecil di Dunia Bernama Beyond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/16/3172674//instagram-Wt1X_large.jpg
Zuckerberg Ungkap Instagram Telah Mencapai 3 Miliar Pengguna Aktif Bulanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/16/3170062//ilustrasi-IcKw_large.jpg
Apple Dikabarkan Akan Luncurkan iPhone dan MacBook Baru pada Awal 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement