Review Vision Pro, Mark Zukerberg: Headset Quest 3 Meta Produk yang Lebih Baik

JAKARTA – CEO Facebook Mark Zuckerberg baru-baru ini membuat pernyataan menarik setelah mencoba pengalaman menggunakan perangkat realitas virtual (VR) terbaru Apple, Vision Pro. Zuckerberg mengatakan bahwa perangkat buatan Meta headset Oculus Quest 3 adalah “produk yang lebih baik” dibandingkan Apple Vision Pro.

"Saya tidak hanya berpikir bahwa Quest adalah nilai yang lebih baik, saya pikir Quest adalah produk yang lebih baik, titik," kata Zuckerberg dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, sebagaimana dilansir The Verge.

Dalam video yang direkam dengan Oculus Quest 3 itu, Zuckerberg membandingkan produk perusahaannya tersebut dengan Vision Pro. Zuckerberg dengan pede mengatakan bahwa Quest 3 lebih baik dalam melakukan sebagian besar fungsi yang orang-orang ingin lakukan dengan menggunakan headset VR dibandingkan Vision Pro.

Selain harganya, Zukerberg mengklaim Quest 3 akan jauh lebih murah dari Vision Pro, perangkat Meta ini juga lebih ringan. Dia mengatakan Quest 3 yang memiliki berat 120 gram lebih ringan dari Vision Pro, sehingga lebih nyaman untuk dipakai lebih lama.

Quest 3 memungkinkan gerakan yang lebih leluasa karena tidak adanya paket baterai berkabel dan bidang pandang yang lebih luas daripada Vision Pro. Zuckerberg mengklaim Quest 3 memiliki kontroller fisik dan hand tracking yang lebih baik, selain juga perpustakaan konten yang lebih imersif.