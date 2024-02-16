Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tips dan Trik Cara Blur Background Zoom

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:33 WIB
Tips dan Trik Cara Blur Background Zoom
Halaman muka zoom yang memiliki beberapa faslitas untuk kenyamanan pelanggan. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

CARA menjadikan background Zoom menjadi blur sangatlah mudah. Bagi pengguna video konferensi pastinya sudah sangat familiar dengan platform panggilan video bernama Zoom. Zoom sudah ada jauh sebelum pandemi Covid-19 yang menjadikan platform ini semakin populer.

Tepatnya pada 10 September 2012, Zoom dirilis oleh pengembang aplikasi Zoom Video Communications.Zoom memiliki berbagai macam fitur, maka tidak heran jika aplikasi ini populer dan banyak digunakan sebagai media untuk rapat dan berbagai macam kegiatan lainnya.

 Namun karena saking banyaknya fitur, pengguna tidak jarang kesulitan untuk menemukan fitur yang ingin dipakai, salah satunya yaitu fitur blur background. Fitur ini dapat mengaburkan tampilan video yang muncul ketika meeting dan memfokuskan pada subjek yang ada pada tampilan.

Berikut ini cara blur background dilansir dari situs resmi Zoom pada Jumat (16/02).

1. Cara mengaktifkan latar belakang buram sebelum rapat

- Masuk ke Zoom desktop client.

- Klik gambar profil Anda, lalu klik Pengaturan.

- Pilih Latar Belakang dan Filter.

- Jika Anda tidak memiliki tab Latar Belakang Virtual dan Anda telah mengaktifkannya di portal web, keluar dari Zoom desktop client dan masuk lagi.

- Klik opsi Buram.

- Latar belakang Anda akan terlihat buram di belakang Anda dan mengaburkan lingkungan Anda.

2. Cara mengaktifkan latar belakang buram setelah memulai rapat

- Bergabunglah dengan Zoom Meeting atau Webinar sebagai panelis

- Di sudut kiri bawah jendela video, klik tombol panah di samping tombol Mulai Video/Hentikan Video

- Klik Buramkan Latar Belakang Saya

- Opsi ini memerlukan versi 5.9.3 atau versi atau yang lebih tinggi. Silakan lihat bagian di atas untuk mengontrol fitur latar belakang buram saat menggunakan versi yang lebih lama

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/54/2972697/cara-klaim-host-zoom-di-berbagai-perangkat-fuwhwdFnXH.jpg
Cara Klaim Host Zoom di Berbagai Perangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/54/2972442/cara-mengubah-background-zoom-yBDTGKPm1I.jpg
Cara Mengubah Background Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/54/2971303/cara-mengganti-background-zoom-di-hp-lagkah-demi-langkah-SQi74NVnwY.jpg
Cara Mengganti Background Zoom di HP, Lagkah demi Langkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/54/2969677/cara-mengganti-atau-rename-nama-zoom-di-laptop-d3Ns4jGbc5.jpg
Cara Mengganti atau Rename Nama Zoom di Laptop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/54/2969366/cara-memperbaiki-zoom-is-unable-to-detect-a-camera-gGhy9fU4g6.jpg
Cara Memperbaiki Zoom Is Unable To Detect A Camera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/54/2963450/zoom-perkenalkan-aplikasi-baru-untuk-apple-vsion-pro-buat-rapat-virtual-lebih-imersif-d3tVLIc2gj.jpg
Zoom Perkenalkan Aplikasi Baru untuk Apple Vsion Pro, Buat Rapat Virtual Lebih Imersif
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement