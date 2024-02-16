Cara Mengganti Background Zoom di HP, Lagkah demi Langkah

Pengguna zoom bisa mengubah background mereka jika di handphone. (Foto: Zoom)

CARA mengganti background Zoom di HP belum semua orang mengetahuinya. Padahal, ganti background zoom bisa dilakukan di perangkat ponsel. Apalagi, zoom sebagai aplikasi media penyelenggara video konferensi ini terus mengembangkan fitur-fiturnya agar pengguna menjadi lebih nyaman menggunakan Zoom.

Namun seringkali fitur-fitur ini tersembunyi atau sulit ditemukan, salah satunya yakni fitur background yang tidak banyak orang tahu. Termasuk ketika menggunakan zoom pada ponsel, pengguna juga bisa mengganti background Zoomnya dengan mudah.

Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengganti background Zoom di HP yang telah dirangkum dari situs resmi Zoom pada Jumat (16/2).

Cara Mengganti Background Zoom di HP Android dan iOS

- Buka aplikasi Zoom di HP