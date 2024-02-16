Apa Efek Jika Oli Mesin Motor Terlalu Banyak?

Apa efek jika mesin motor terlalu banyak? (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Oli adalah komponen vital dalam menjaga kesehatan mesin kendaraan bermotor Anda. Pengisian oli mesin yang tepat adalah langkah penting dalam perawatan rutin kendaraan.

Motor memang harus diganti oli dan diisi oli jika sudah habis dan sudah waktunya. Namun, pengisian oli yang berlebihan bisa berdampak buruk pada mesin motor dengan kapasitas yang berbeda-beda.

Mengisi oli mesin secara berlebihan dapat menimbulkan sejumlah efek negatif pada kendaraan Anda.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengisi oli mesin yang baik dan benar untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan.

Semua efek ini dapat merusak komponen mesin dan mengganggu performa kendaraan Anda secara keseluruhan.

Lantas apa saja Apa efek jika oli mesin motor terlalu banyak? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (16/2/2024), inilah efek apabila oli diisi terlalu banyak.

1. Penurunan Kualitas Oli Mesin

Ketika oli mesin terlalu banyak, ruang engkol oil dapat menggenangi poros, mengakibatkan gesekan kasar pada mesin. Hal ini dapat mengurangi kualitas oli yang sebelumnya baik dan menyebabkan kerusakan pada mesin atau ausnya komponen mesin secara cepat.

2. Kebocoran Oli

Kelebihan oli dapat menyebabkan kebocoran oli karena tekanan berlebihan pada komponen mesin, seperti crankshaft. Oli berlebihan bisa mencapai komponen mesin yang tidak seharusnya, seperti ruang bakar, dan mengakibatkan kebocoran oli.