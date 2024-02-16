Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi L100 EV Bisa Disewa, Harganya Rp6 Jutaan Per Bulan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |18:26 WIB
Mitsubishi L100 EV. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi menjual mobil listrik L100 EV. Selain menawarkan kepemilikan, produsen asal Jepang itu juga mempersiapkan sistem sewa untuk meyakinkan konsumennya.

Direktur Sales and Marketing Division MMKSI Yoshio Igarashi mengatakan strategi tersebut disiapkan agar L100 EV dapat digunakan lebih banyak pengguna. Ini juga merupakan langkah untuk meyakinkan konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik.

“Kami siapkan rental atau leasing operational scheme. Nanti biayanya akan tergantung pada rental,” kata Yoshio saat konferensi pers di IIMS 2024, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Mitsubishi L100 EV (MPI)

Untuk melakukan sewa, MMKSI bekerja sama dengan sejumlah jasa penyewaan demi mempermudah pelayanan tersebut. Rental yang akan menyediakan penyewaan L100 EV di antaranya Srikandi Multi Rental dan Takari Kokoh Sejahtera, dengan skema sewa bulanan mulai Rp6 jutaan.

“Rental company ada operaing lease yang kita sudah kerja sama ada Takari Kokoh Sejahtera itu salah satu leasing, dan srikandi multi rental. Ini adalah perusahaan yang sudah kolaborasi untuk sewa L100 buat konsumen yang tertarik. Dan rental fee sekitar Rp6,7 juta per bulan untuk periode selama 5 tahun,” ujar Yoshio.

Sebelum meluncurkan mobil listrik pertamanya di Indonesia, MMKSI melakukan uji coba atau Proof of Concept (PoC) L100 EV dengan beberapa mitra pada tahun lalu. Sebagian besar untuk operasional di bidang logistik.

Director of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Hikaru Mii, mengatakan dari hasil PoC dengan beberapa partner, diantaranya Pos Indonesia, sangat mengapresiasi kinerja L100 EV.

