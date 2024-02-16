Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 PO Bus Mewah Asal Aceh

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:00 WIB
5 PO bus mewah asal Aceh. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aceh, sebagai salah satu provinsi yang memiliki aktivitas transportasi yang cukup padat. Dari perjalanan jarak dekat hingga lintas Pulau Jawa, PO bus mewah asal Aceh menjadi tulang punggung dalam menghubungkan berbagai destinasi di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Dengan layanan yang prima dan fasilitas yang mewah, PO bus ini tidak hanya memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman, tetapi juga menawarkan beragam trayek yang memudahkan mobilitas penduduk Aceh.

Lantas apa saja PO Bus mewah yang ada di Aceh?

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (16/2/2024), berikut 5 PO Bus mewah dari Aceh.

1. PMTOH (Perusahaan Motor Transport Ondernemer Hasan)

PMTOH memimpin sebagai PO bus terbesar dengan 46 armada bus yang tersebar di 11 trayek, termasuk trayek terjauh hingga ke Pulau Jawa. Kebanyakan armadanya menggunakan sasis Mercedes Benz, menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang.

2. Anugrah Lampoh Saka

Dipimpin oleh Abdul Wahab Usman, Anugrah Lampoh Saka menonjol dengan 49 armada bus besar yang beroperasi di 11 trayek. PO ini turut mendapat pengakuan atas layanan berkualitas dan fasilitas yang memadai.

3. Sempati Star

Selain memiliki armada terbanyak, Sempati Star juga dikenal sebagai PO bus terpopuler di Sumatera. Dengan 56 armada bus, termasuk 46 bus besar dan 10 bus sedang, perusahaan ini menawarkan layanan dan fasilitas yang mewah kepada penumpangnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
po bus asal aceh PO Bus
Telusuri berita ototekno lainnya
