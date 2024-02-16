Harga Tiket IIMS 2024 dan Cara Membelinya

Berikut harga tiket IIMS dan cara membelinya. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 merupakan gelaran yang ditunggu masyarakat, khususnya bagi pencinta otomotif.

Meski begitu, banyak juga pengunjung umum yang datang untuk membeli kendaraan idaman atau melihat-lihat sederet kendaraan yang dipamerkan.

Jika ingin berkunjung ke IIMS 2024, perlu mengetahui berapa harga tiketnya. Berikut harga tiket IIMS 2024 dan cara membelinya :

Harga tiket IIMS pada weekday (Senin-Kamis) dibanderol Rp50 ribu, dan weekend (Jumat-Minggu) Rp85 ribu.

Harga tiket itu belum termasuk konser IIMS Infinite Live, kecuali untuk waktu kunjungan 19 dan 21 Februari 2024.

Bagaimana cara membelinya?