HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Syarat Test Ride Motor Listrik di IIMS 2024, Wajib Pakai Sepatu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |18:33 WIB
Ini Syarat Test Ride Motor Listrik di IIMS 2024, Wajib Pakai Sepatu
Ini syarat test ride motor listrik di IIMS 2024, wajib pakai sepatu. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 dapat melakukan test ride motor listrik saat gelaran pameran itu berlangsung pada 15-25 Februari 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sejumlah persyaratan harus dipatuhi pengunjung yang ingin test ride di Hall B2 tersebut. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

Melakukan registrasi, mengisi form dengan jelas, dan mengisi surat pernyataan.

Wajib memiliki SIM C asli, sah, dan masih berlaku

Tidak mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan

Dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan

Menaati, memperhatikan, dan mengikuti instruksi dari panitia dan Marshal yang bertugas.

Wajib memakai helm

Wajib memakai sepatu

Mengikuti peraturan, ketentuan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara acara.

Sementara itu, petugas di area test ride, Akbar, menyebut pengunjung antusias mengikuti test ride motor listrik tersebut

Test ride motor listrik di IIMS 2024. (Okezone/Erha)

"Untuk hari pertama kemarin kurang lebih 139 orang hari pertama pembukaan. (Hari ini-red) sudah diangka 96," kata Akbar saat ditemui di arena IIMS, Jumat (16/2/2024).

Ia menjelaskan, jam operasional test ride disesuaikan dengan jam operasional IIMS. Untuk weekend, pengunjung bisa test ride dari pukul 10.00-21.00 WIB. Sementara saat weekday pukul 11.00-21.00 WIB

Pengunjung bisa menjajal motor listrik selama 3 lap atau 3 putaran.

"Kalau mau nambah biasanya stop dulu biasanya kalau nambah itu ganti merek," ujar Akbar.

