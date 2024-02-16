Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS Sampai Tanggal Berapa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |17:32 WIB
IIMS Sampai Tanggal Berapa?
IIMS sampai tanggal berapa? (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, telah dibuka pada Kamis (15/2/2024). Pameran otomotif ini bakal digelar selama 11 hari

IIMS 2024 digelar mulai 15 Februari 2024 sampai 25 Februari 2024. IIMS 2024 memiliki jam buka dan tutup yang tidak sama pada setiap harinya.

Berikut jam buka dan jam tutup IIMS 2024 mulai 15 sampai 25 Februari 2024:

- 15 Februari 2024: Press dan VIP ( Pukul 17.00 – 21.00 WIB)

- 16-17 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 10.00 – 21.00 WIB)

- 18 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 07.00-21.00 WIB)

- 19-22 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 11.00 – 21.00 WIB)

- 23-25 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 10.00 – 21.00 WIB)

Sementara itu, harga tiket IIMS 2024 untuk weekday (Senin-Kamis) dibanderol Rp50 ribu. Sementara harga tiket weekend (Jumat-Minggu) Rp85 ribu. Khusus untuk 15 Februari atau Premium Day dijual Rp150 ribu.

Harga tiket itu belum termasuk konser IIMS Infinite Live, kecuali untuk waktu kunjungan 19 dan 21 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement