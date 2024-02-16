JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, telah dibuka pada Kamis (15/2/2024). Pameran otomotif ini bakal digelar selama 11 hari
IIMS 2024 digelar mulai 15 Februari 2024 sampai 25 Februari 2024. IIMS 2024 memiliki jam buka dan tutup yang tidak sama pada setiap harinya.
Berikut jam buka dan jam tutup IIMS 2024 mulai 15 sampai 25 Februari 2024:
- 15 Februari 2024: Press dan VIP ( Pukul 17.00 – 21.00 WIB)
- 16-17 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 10.00 – 21.00 WIB)
- 18 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 07.00-21.00 WIB)
- 19-22 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 11.00 – 21.00 WIB)
- 23-25 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 10.00 – 21.00 WIB)
Sementara itu, harga tiket IIMS 2024 untuk weekday (Senin-Kamis) dibanderol Rp50 ribu. Sementara harga tiket weekend (Jumat-Minggu) Rp85 ribu. Khusus untuk 15 Februari atau Premium Day dijual Rp150 ribu.
Harga tiket itu belum termasuk konser IIMS Infinite Live, kecuali untuk waktu kunjungan 19 dan 21 Februari 2024.