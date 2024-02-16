Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Jam Buka dan Harga Tiket IIMS 2024

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, telah dibuka sejak Kamis (15/2/2024). Pameran otomotif ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).

"Dengan mengucap bismillahirohmanirohim pada pagi hari ini secara resmi saya buka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024, terima kasih," ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2034).

IIMS 2024 digelar selama 11 hari mulai 15 sampai 25 Februari 2024. Adapun jam buka IIMS tidak sama setiap harinya.

Berikut jam buka dan jam tutup IIMS 2024 mulai 15 sampai 25 Februari 2024:

- 15 Februari 2024: Press dan VIP ( Pukul 17.00 – 21.00 WIB)

- 16-17 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 10.00 – 21.00 WIB)

- 18 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 07.00-21.00 WIB)

- 19-22 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 11.00 – 21.00 WIB)

- 23-25 Februari 2024: Jam buka untuk umum ( Pukul 10.00 – 21.00 WIB)

Untuk harga tiket, pada weekday (Senin-Kamis) Rp50 ribu, dan weekend (Jumat-Minggu) Rp85 ribu. Khusus untuk 15 Februari atau Premium Day dijual Rp150 ribu.

Harga tiket belum termasuk konser IIMS Infinite Live, kecuali untuk waktu kunjungan 19 dan 21 Februari 2024. Khusus untuk pembeli tiket Premium Day, pengunjung berkesempatan memperoleh promo beli 2 gratis 1 selama persediaan masih ada.