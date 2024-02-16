Selesaikan Misi dengan Cheat Sleeping Dogs PS3

JAKARTA - Cheat sleeping dogs di PS3 dibutuhkan untuk membuka item atau fitur untuk menyelesaikan misi berbagai misi. Sleeping dogs merupakan game open world bertema kriminalitas yang dirils Square Enix dengan mengambil latar negara Hong Kong dan menggunakan sudut pandang orang ketiga.

Game yang di rilis Amerika pada 14 Agustus 2012 tersebut bisa dimainkan di hampir semua platform seperti PC, PS3, dan Xbox 60. Termasuk versi barunya, Sleeping Dogs: Definitive Edition dapat dimainkan di PC, PS4, dan Xbox One.

Sisi menarik game ini karena mengusung cerita fiksi dengan karakter utama Wei Shen, seorang anggota polisi yang mendapatkan tugas untuk menyamar menjadi penjahat Nah banyak ragam cheat Sleeping Dogs PS3 baik dalam bentuk kode password dan hint atau petunjuk yang dapat digunakan pemain menyelesaikan misi.

Berikut cheat yang bisa dipakai.

1) Membuka Kostum Rico dari Just Cause 2.

Masukkan kode CRAZYTAXI tanpa tanda kutip untuk bisa membuka Kostum Rico Rodrigues. Setelah kode tersebut dimasukkan dengan benar maka setiap pemain bakal memperoleh kostum Rico Rodrigues.