Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Ojol The Game APK Android dan iOS Resmi

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:32 WIB
Link Download Ojol The Game APK Android dan iOS Resmi
Link download ojol the game.
A
A
A

JAKARTA - Para pengguna Android dapat mengunduh APK Ojol The Game secara langsung melalui tautan resmi yang disediakan oleh pengembang. Sedangkan pengguna iOS dapat mengunduhnya langsung dari App Store.

Dengan rilis resmi link download, antusiasme para penggemar game Ojol The Game semakin meningkat. Mereka tidak sabar merasakan sensasi menjadi pengemudi ojek online di dalam permainan ini.

Dengan harapan pengalaman mendebarkan, persaingan seru, dan tantangan sebagai driver ojol. Dampaknya, Ojol The Game akan menjadi hit di kalangan penggemar game di seluruh dunia.

Ojek online the game atau Ojol The Game mengajak pemain merasakan bagaimana menjadi seorang driver ojol terutama menjalani keseharian mencari dan menjalankan orderan via dunia virtual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/612/3052360/anak_main_game-CjF8_large.jpg
Ini Tips Maksimalkan Manfaat Video Game untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/326/2935358/100-developer-muda-akan-bersaing-di-garena-game-jam-2023-R9owgqYrcJ.jpg
100 Developer Muda akan Bersaing di Garena Game Jam 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/326/2919919/game-lokal-a-space-for-the-unbound-masuk-nominasi-game-terbaik-dunia-JiixMBUPJQ.jpg
Game Lokal A Space for the Unbound Masuk Nominasi Game Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184084//ilustrasi-q1Ai_large.jpg
Cara Aktifkan Play Store yang Hilang atau Terhapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183802//ilustrasi-Finp_large.jpg
Google Berencana Batasi Sideloading Aplikasi Hanya untuk Pengguna Berpengalaman
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement