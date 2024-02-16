Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Kail Pancing Mod Terbaru 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |07:24 WIB
Link Download Kail Pancing Mod Terbaru 2024
Ilustrasi link download kail pancing mod terbaru ( Foto : Freepik)
A
A
A

LINK download Kail Pancing Mod terbaru 2024 yang saat ini menjadi salah satu game terseru. Adapun, game ini untuk semua umur serta tercantum dalam kategori Sports di play store.

Selain itu, game ini berisi konten untuk semua orang dan dapat diunduh lalu diinstal di perangkat yang sudah mendukung Android 4.1 dan yang lebih baru.

Berikut cara install link download Kail Pancing Mod terbaru 2024:

Download File “MOD/APK” nya kemudian install di perangkat Anda

Buka Menu> Pengaturan> Keamanan> dan periksa sumber yang tidak dikenal sehingga ponsel Anda dapat menginstal aplikasi dari sumber selain Google Play Store.

Download file obb kemudian ekstrak zip file (Jika ada) lalu copy paste ke folder “SD/Android/obb”. 

Fitur dari Fishing Hook APK

-Gameplay Realistis: Inti dari Fishing Hook terletak pada mekanik gameplay yang otentik. Pemain dapat merasakan tarikan, perjuangan, dan kegembiraan saat menarik tangkapan mereka. Pengukur ketegangan adalah salah satu sorotan khusus, yang memungkinkan peserta untuk mengukur jarak antara mereka dan hadiah ikan mereka, menyesuaikan strategi mereka seketika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
