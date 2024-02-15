Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menyambungkan HP Android ke TV, Siapkan Adapter HDMI

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |19:50 WIB
Cara Menyambungkan HP Android ke TV, Siapkan Adapter HDMI
JAKARTA - Adakalanya kita ingin nonton konten HP Android di TV. Caranya mudah. Untuk menyambungkan HP Android ke TV, kamu cukup menggunakan converter USB C ke HDMI. 

Harga adapter HDMI yang bisa menjadi penghubung antara HP Android ke TV terbilang murah. Bahkan, saat ini sudah ada adapter HDMI yang bisa menghantarkan resolusi 4K lengkap dengan audio ke TV.

Jika kamu menggunakan port USB C, kamu bisa menggunakan kabel USB C ke HDMI untuk menyambungkannya ke TV. Kamu hanya perlu memasang kabel USB C ke smartphone dan kabel HDMI ke TV. Kemudian, pilih input HDMI untuk TV untuk menampilkan tayangan dari HP.

Sementara, jika HP kamu tidak memiliki port HDMI, kamu memerlukan HDMI adapter  converter untuk melakukan cara ini. setelah itu pilih input HDMI pada TV dan tayangan dari HP akan muncul di TV.

Selain menyambungkan HP Android ke TV melalui port HDMI, ternyata masih ada cara lain yang juga praktis. Sebab, tidak membutuhkan kabel dan konverter. Apa saja? Simak ulasan berikut:

Screen Mirroring via Google Home 

- Aktifkan koneksi WiFi untuk melakukan sinkronisasi.

- Pastikan HP dan TV Anda sudah terhubung dengan WiFi yang sama.

- Buka aplikasi Google Home lalu pilihlah akun Google Anda di bagian kanan bawah.

- Pilih opsi "Mirror Device" dan tunggu nama perangkat TV yang muncul di smartphone Anda.

- Selanjutnya pilih opsi "Cast Screen or Audio" untuk terhubung ke perangkat TV.

