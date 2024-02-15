Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meluncur Minggu Depan, Ini Bocoran Harga Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:26 WIB
Meluncur Minggu Depan, Ini Bocoran Harga Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra
A
A
A

JAKARTA - Xiaomi tengah bersiap meluncurkan seri Xiaomi 14 di Eropa bulan ini. Jajaran produk yang dirilis di Eropa diperkirakan mencakup Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra premium, dengan rumor yang menyebutkan versi titanium khusus untuk model Ultra.

Meskipun sejauh ini belum banyak detail tentang model yang dirilis di Eropa, bocoran menunjukkan bahwa Xiaomi 14 mungkin dibanderol dengan harga 1.099 euro (Rp18,4 juta) untuk versi dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 512 GB. Di sisi lain, Xiaomi 14 Ultra diharapkan menawarkan fitur yang lebih canggih dengan RAM 16 GB dan penyimpanan 512 GB, tersedia dalam warna Hitam dan Putih.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, naik Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra akan diungkap pada 25 Februari di MWC 2024 di Barcelona.

Sesuai laporan Dealabs, harga Xiaomi 14 Ultra diperkirakan sekitar 1499 euro (Rp25 juta), sama dengan harga debut Xiaomi 13 Ultra. Laporan ini bertolak belakang dengan bocoran sebelumnya yang mengklaim bahwa Xiaomi 14 Ultra akan hadir dengan banderol harga 1.699 euro (Rp28,5 juta).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/57/2988946/xiaomi_14-xYfN_large.jpg
Xiaomi 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Harga dan Spesfikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/57/2975493/xiaomi-14-dan-xiaomi-14-ultra-resmi-rilis-global-intip-spesifikasinya-dan-harganya-x5IS0O7PpE.jpg
Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra Resmi Rilis Global, Intip Spesifikasinya dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/57/2972982/spesifikasi-kamera-xiaomi-14-ultra-smartphone-flagship-yang-akan-rilis-pekan-depan-9sRm8H8p7W.jpg
Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra, Smartphone Flagship yang Akan Rilis Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/57/2967320/xiaomi-14-ultra-akan-rilis-global-25-februari-ini-bocoran-spesifikasinya-8mqc38N8ef.jpg
Xiaomi 14 Ultra Akan Rilis Global 25 Februari, Ini Bocoran Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/57/2967038/sah-xiaomi-14-dan-xiaomi-14-ultra-debut-global-pada-25-februari-9uixqozRBZ.jpg
Sah! Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra Debut Global pada 25 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/57/2961400/bocoran-spesifikasi-kamera-xiaomi-14-ultra-YfmvNDWQSm.jpg
Bocoran Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement