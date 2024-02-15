Meluncur Minggu Depan, Ini Bocoran Harga Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra

JAKARTA - Xiaomi tengah bersiap meluncurkan seri Xiaomi 14 di Eropa bulan ini. Jajaran produk yang dirilis di Eropa diperkirakan mencakup Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra premium, dengan rumor yang menyebutkan versi titanium khusus untuk model Ultra.

Meskipun sejauh ini belum banyak detail tentang model yang dirilis di Eropa, bocoran menunjukkan bahwa Xiaomi 14 mungkin dibanderol dengan harga 1.099 euro (Rp18,4 juta) untuk versi dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 512 GB. Di sisi lain, Xiaomi 14 Ultra diharapkan menawarkan fitur yang lebih canggih dengan RAM 16 GB dan penyimpanan 512 GB, tersedia dalam warna Hitam dan Putih.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, naik Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra akan diungkap pada 25 Februari di MWC 2024 di Barcelona.

BACA JUGA: Bocoran Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra

Sesuai laporan Dealabs, harga Xiaomi 14 Ultra diperkirakan sekitar 1499 euro (Rp25 juta), sama dengan harga debut Xiaomi 13 Ultra. Laporan ini bertolak belakang dengan bocoran sebelumnya yang mengklaim bahwa Xiaomi 14 Ultra akan hadir dengan banderol harga 1.699 euro (Rp28,5 juta).