SpaceX Sukses Luncurkan Misi ke Bulan yang Bersejarah

JAKARTA - SpaceX berhasil meluncurkan misi komersial ke bulan dari Kennedy Space Center di Florida pada Kamis, (15/2/2024) dini hari. Roket Falcon 9 membawa pendarat Odysseus dari Intuitive Machines ke orbit dan bersiap untuk mendarat dengan permukaan bulan minggu depan.

Seperti yang ditunjukkan oleh upaya baru-baru ini untuk mencapai bulan, hal ini bukanlah tugas yang mudah, dan jika Intuitive Machines yang berbasis di Texas berhasil dengan Odysseus, maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan swasta pertama yang mencapai prestasi tersebut. Ini juga akan menandai pendaratan pertama pesawat ruang angkasa Amerika di bulan sejak misi terakhir Apollo lebih dari lima dekade lalu.

SpaceX membagikan video yang menunjukkan pesawat ruang angkasa Odysseus terpisah dari Falcon 9 pada awal perjalanan solonya ke bulan:

Setelah berhasil mendarat di dekat Kutub Selatan bulan, pendarat tersebut akan mengeluarkan 12 muatan – enam untuk NASA dan enam lainnya untuk entitas komersial. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup teknologi penyimpanan cloud bukti konsep, teleskop khusus, dan “penyimpanan bulan yang aman” yang akan “melestarikan pengetahuan manusia untuk selamanya”. Odysseus juga dilengkapi kamera yang dirancang untuk jatuh ke tanah di depan pendarat sambil menangkap gambar kendaraan yang sedang turun.