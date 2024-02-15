Amankan Hiburan Untuk Anak, Vision+ 2.0 Hadirkan Fitur Parental Control

JAKARTA - Vision+ hadir dengan wajah baru, inovasi kemudahan mengakses ragam konten terbaik bagi para pengguna di Vision+ 2.0. Suguhan tampilan terbaru ini bisa dinikmati oleh pengguna.

Layanan streaming video over the top (OTT) dengan sajian yang praktis, konektivitas yang cepat serta fleksibel menjadi pengalaman baru yang akan dinikmati oleh pengguna. Era baru untuk Vision+ 2.0 dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks.

Salah satu terobosan baru dari Vision+ 2.0 adalah melakukan pengaturan pada profil anak oleh orang tua dengan tayangan yang disesuaikan dengan usia anak. Memperkenalkan Parental Control, berikan kontrol yang lebih besar kepada orang tua dalam memantau dan mengatur konten yang dapat diakses oleh anak-anak mereka.

Vision+ 2.0 senantiasa menyediakan konten hiburan terbaik untuk anak yang bisa dipantau oleh orang tua. Pengaturan ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis konten yang dapat diakses, batas waktu penggunaan, hingga pengaturan keamanan tambahan.

Memberikan rasa aman juga menjadi tujuan penting dalam penyediaan fitur parental control. Orang tua tak lagi khawatir memberikan konten hiburan bagi anak, karena di Vision+ 2.0 orang tua bisa memilih untuk memblokir konten yang tidak sesuai dengan usia anak, seperti film atau program tv dengan rating dewasa.