Cara Mudah Download Film di Telegram

JAKARTA - Dalam era digital yang semakin berkembang, menonton film tidak lagi terbatas pada bioskop atau televisi. Internet memberikan akses luas untuk menikmati berbagai konten audiovisual, termasuk film-film terbaru, melalui berbagai platform. Salah satu platform yang populer untuk mengunduh film adalah Telegram.

Telegram, aplikasi pesan instan yang populer di seluruh dunia, tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sumber konten hiburan. Banyak kanal dan grup di Telegram yang menyediakan tautan unduhan untuk berbagai jenis konten, termasuk film-film terbaru. Berikut ini adalah panduan praktis tentang cara mudah mengunduh film di Telegram:

Cara download film di Telegram melalui Android dan iPhone

Pasti nggak nyangka kan aplikasi yang kerap digunakan untuk bertukar pesan ini juga bisa digunakan untuk menonton maupun download film? Terlebih bila kamu menggemari film-film maupun drama Korea. Download dan buka aplikasi Telegram.

1. Setelah memasuki aplikasi, cari channel untuk menonton film > Klik Ikon search di pojok kanan atas.

2. Ketik film apa yang hendak kamu tonton

3. Bila sudah klik tautan tersebut.

4. Pada saat menonton, klik ikon tiga titik vertikal di sebelah kanan atas.

5. Lanjutkan dengan mengetuk Save to gallery.

6. Proses selesai, film akan otomatis terunduh.