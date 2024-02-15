Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini 3 Cara Melihat ID Telegram

Hana Mufidah , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:46 WIB
Ini 3 Cara Melihat ID Telegram
Foto: Reuters.
JAKARTA - Ini dia tiga cara melihat ID Telegram yang juga bisa digunakan untuk melihat ID milik sendiri.

Telegram merupakan aplikasi dengan logo pesawat kertas berwarna putih yang memiliki fungsi utama untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur yang bermacam. Sehingga selain sebagai platform pengiriman pesan, Telegram juga bisa membuat siaran hingga melakukan panggilan telepon dan video.

Dalam Telegram, aplikasi pengiriman pesan ini memiliki informasi identitas berupa nomor telepon, username, dan ID. Jika username berupa nama yang bisa diubah, ID Telegram ini tersusun atas kode nomor yang merupakan identitas pemilik akun.

Untuk melihat ID Telegram, terdapat tiga cara termasuk untuk melihat ID milik diri sendiri dan orang lain. Berikut ini tiga cara melihat ID Telegram.

1. Cara Melihat ID Telegram dengan Bot

- Buka Telegram

- Cari userinfobot pada pencarian Telegram

- Setelah itu pilih akun userinfobot

- Ketuk tombol Start

- Dan informasi akun milik sendiri akan terlihat.

Tips dan Trik Telegram
