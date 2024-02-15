Advertisement
OTOMOTIF

Honda Pamerkan Motor Listrik Baru SC e : Concept di IIMS 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:54 WIB
Honda Pamerkan Motor Listrik Baru SC e : Concept di IIMS 2024
Honda pamerkan motor listrik baru SC e: Concept di IIMS 2024. (Okezone/Erha)
JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) memamerkan motor listrik Honda SC E: Concept di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

President Director PT AHM, Susumu Mitsuishi mengatakan, Honda SC e: Concept sebelumnya telah dikenalkan di Jepang.

"Pada gelaran IIMS 2024, Honda SC e: Concept kami tampilkan di hadapan masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya setelah debutnya di pameran international EICMA dan Japan Mobility Show," ujar Susumu di Hall C3, JIEXpo Kemayoran, Jakarta.

Motor berwarna putih ini memiliki dimensi lebih besar dibandingkan dua motor listrik AHM yang telah diluncurkan, yaitu em1: dan em1: Plus. Selain itu, secara tampilan, SC e: Concept lebih sporty dibandingkan em1: dan em1: Plus.

Meski begitu, AHM enggan membocorkan kapan motor tersebut diluncurkan di Indonesia. Namun, ada kemungkinan motor tersebut bisa diluncurkan tahun ini.

Honda SC e: concept (Okezone/Erha)

"Lihat saja nanti, ditunggu saja. Tahun ini kok. Ada banyak pertimbangan (soal peluncuran SC e: Concept)," ujar Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi Putro.

Di sisi lain, dalam ajang IIMS ini AHM juga membawa motor Honda yang ditunggangi Joan Mir pada musim ini.

