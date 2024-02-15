Royal Enfield All-New Bullet 350 Nampang di IIMS 2024, Terbatas 100 Unit

JAKARTA - Motor klasik Royal Enfield All-New Bullet 350 resmi mengaspal di Indonesia International Motor Show (IIMS), Kamis (15/2/2024). Dibandingkan pendahulunya, motor berkubikasi 350cc tersebut membawa banyak peningkatan.

Royal Enfield, All-New Bullet 350 hadir menggunakan platform mesin J-series yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 20,2 bhp di 6100 rpm dan torsi 27 Nm di 4000 rpm. Mesin silinder tunggal air-oil cooled 349cc menghasilkan suara kuat dan berat, pengiriman daya linear yang sangat halus serta pengalaman berkendara yang lancar dan menyegarkan.

"Dengan balancer shaft utama untuk mengurangi getaran, sepeda motor ini terasa responsif dan halus, dan pergantian giginya mulus dan tajam dikarenakan oleh gearbox 5-speed yang sudah dioptimalkan," kata Anuj Dua selaku Business Head of Asia Pacific Markets, Kamis (15/2/2024)

Dengan desain baru, lanjut Anuj Dua, Mudguards menjadi pembaruan di bagian proporsi, posisi dan keseimbangan estetika dari sepeda motor ini, gaya yang berevolusi secara halus. "Sepeda motor ini memiliki disc brake 300mm di bagian depan dan pilihan 270mm disc atau drum brake di bagian belakang,", tambah Anuj Dua.

(Maruf El Rumi)