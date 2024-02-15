Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Luncurkan Creta Alpha di IIMS 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |20:49 WIB
Hyundai luncurkan Creta Alpha di IIMS 2024.
JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merilis edisi terbaru Creta Alpha pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha,  mengatakan, Hyundai berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan lini produk unggulan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Komitmen tersebut kini kami wujudkan dengan menghadirkan edisi terbaru Hyundai Creta, yakni Creta Alpha, yang menawarkan pilihan warna matte yang tentunya dilengkapi desain modern dan fitur-fitur canggih untuk memberikan pengalaman berkendara penuh gaya," ujar Woojune Cha.

Peluncuran Creta Alpha ini, kata dia, sekaligus mencerminkan semangat dan antusiasme dalam memasuki 2024 dengan lebih banyak penawaran terbaik bagi konsumen.

Creta Alpha hadir dalam pilihan tiga warna, yaitu Optic White Matte, Magnetic Silver Matte, dan Midnight Black Matte. Pilihan warna baru ini pun sesuai dengan preferensi konsumen Hyundai Creta yang ingin kendaraan modern dan stylish. Setiap pilihan warna punya tampilan luar kendaraan yang seragam, jadi seluruh elemen eksterior mulai dari atap, roof rail, door handle, skid plate, c-pillar garnish, hingga body kit bagian depan, samping, dan belakang, mengusung konsep monokrom.

Creta Alpha hadir dengan Seat Stitch and Pipping, Door Trim Stitch, Shift Knob Stitch, dan Steering Stitchberwarna merah yang stand out dan memberikan kesan dinamis.Creta Alpha juga dilengkapi aksen-aksen khusus. Di sini, Creta Alpha hadir dengan Door Spot Lamp with CRETA Alpha Logo emblem baru pada bagian floor mat, dan front seat dengan embroidery spesial.

Ciri khas dari Hyundai CRETA tetap menonjol di CRETA Alpha melalui Black Front Grille yang dilengkapi lampu Parametric Jewel Hidden-Type DRL, Black Front Grille Garnish, dan DarkMonochrome Front H-emblem. Mobil ini menggunakan LED Multi Focus Reflector (MFR) Headlamps pada bagian depan dan LED Rear Combination Lights pada bagian belakang. CRETA Alpha menggunakan Single Tone Black Alloy Wheels berukuran 17 inci yang kokoh.

