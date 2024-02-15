Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

VinFast Luncurkan Sejumlah Mobil Listrik di IIMS 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |20:00 WIB
VinFast Luncurkan Sejumlah Mobil Listrik di IIMS 2024
VinFast luncurkan sejumlah mobil listrik di IIMS 2024. (MPI/Syifa)
A
A
A

JAKARTA - VinFast Auto resmi meluncurkan sejumlah mobil listrik kemudi kanan pertamanya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Brand ini menampilkan mobil listrik dari segmen A-SUV hingga E-SUV yakni model VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8, dan VF 9.

Model VF 5, VF e34, VF 6, dan VF 7 yang merupakan bagian dari segmen A hingga C menjadi model kendaraan listrik pertama yang diluncurkan di Indonesia oleh VinFast.

Kendaraan ini memiliki desain yang modern dan berjiwa muda,. Kendaraan ini juga menawarkan kebijakan penjualan dan purna jual yang fleksibel, agar transportasi hijau dan berkelanjutan dapat lebih mudah diakses oleh seluruh pelanggan.

Untuk memastikan pengisian daya yang nyaman dan terjangkau, kendaraan ini akan bermitra dengan pemasok lokal untuk membangun jaringan stasiun pengisian daya nasional. Rencana ini memungkinkan mobilitas listrik berlangsung lebih lancar bagi pengguna di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan adaptasi transportasi berkelanjutan di pasar secara signifikan.

CEO VinFast Indonesia, Tran Quốc Huy mengatakan, sebuah kebanggaan pihaknya bisa berpartisipasi dalam IIMS 2024 dan memperkenalkan kendaraan cerdas dan ramah lingkungan. Tran mengatakan pihaknya hadir untuk memberdayakan konsumen Indonesia dengan beragam pilihan untuk mobilitas yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Kami yakin bahwa platform mobilitas listrik yang telah dikembangkan oleh kami secara komprehensif akan membuat kendaraan listrik lebih mudah diakses oleh seluruh pelanggan. Kami ingin ini menjadi momentum transisi bagi Indonesia menuju energi yang ramah lingkungan,” ujar Tran.

Halaman:
1 2
      
