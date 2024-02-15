Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Luncurkan Vellfire Hybrid di IIMS 2024, Harganya Rp1,8 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |19:47 WIB
Toyota Luncurkan Vellfire Hybrid di IIMS 2024, Harganya Rp1,8 Miliar
Toyota luncurkan Vellfire Hybrid di IIMS 2024. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan Vellfire HEV (Hybrid Electric Vehicle) pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). Kehadiran Vellfire HEV ini merupakan bentuk komitmen mereka dalam melanjutkan netralitas karbon.

Toyota menjadi salah satu brand yang menawarkan beragam model elektrifikasi kepada konsumen di Indonesia. Itu ditunjukkan dengan meluncurkan beragam model mobil hybrid dan juga mobil listrik berbasis baterai.

President Director PT TAM, Hiroyuki Ueda mengatakan, Vellfire hybrid ini dihadirkan untuk membantu masyarakat dalam ikut menekan emisi. Mengingat saat ini kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar.

"Hari ini, saya bersemangat untuk memperkenalkan anggota baru dari jajaran listrik Toyota: Hybrid Luxury MPV. Ini menggabungkan kenyamanan dan fitur canggih. Untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari Anda. Sementara juga memungkinkan Anda untuk berkontribusi pada netralitas karbon," kata Hiroyuki Ueda.

Vellfire HEV sudah bisa dipesan dengan harga Rp1,8 miliar, berstatus on the road (OTR) Jakarta.

