IIMS 2024, Chery Tambah Kuota Promo untuk 2 Ribu Pembeli Pertama Omoda E5

JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengumumkan menambah kuota harga promo untuk mobil listrik Omoda E5 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Kini 2 ribu pelanggan pertama Chery Omoda E5 bisa mendapatkan harga Rp 488.800.000 dari harga resminya Rp 498.800.000. Harga tersebut sudah termasuk PPn1%. Sebelumnya, harga tersebut hanya diperuntukkan 1.000 konsumen Chery Omoda E5 pertama.

"Antusiasme konsumen kepada Chery OMODA E5 benar-benar memberikan energi positif bagi Chery dan kami menginginkan agar lebih banyak lagi konsumen yang bisa mendapatkan harga spesial ini. Oleh karena itu pada IIMS 2024 ini, kami menambahkan kuota harga spesial agar bisa dinikmati oleh 2.000 konsumen pertama Chery OMODA E5,” ujar Assistance President PT Chery Sales Indonesia, Zeng Shuo.

Chery meyakini IIMS 2024 ini akan menjadi sebuah momentum yang mengawali gairah industri otomotif di sepanjang tahun 2024. Karena itu, Chery memanfaatkan sebaik-baiknya momentum ini.

Sebagai sebuah ajang tahunan, Chery telah melihat kesiapan konsumen menyambut IIMS 2024, apalagi bagi mereka yang ingin beralih untuk memiliki kendaraan listrik.

Bagi konsumen yang termasuk 2.000 konsumen pertama Chery OMODA E5 akan mendapatkan manfaat-manfaat ekstra, yaitu Lifetime Warranty untuk Electric Motor/ Power Battery dan asuransi selama satu tahun.

Selain itu, Chery memberikan garansi baterai delapan tahun atau 180.000 Km, garansi kendaraan enam tahun atau 160.000 Km, gratis biaya jasa dan sparepart lima tahun atau 75.000 Km, dan layanan roadside assistance gratis selama satu tahun. Selain itu, konsumen akan mendapatkan secara cuma-cuma V2L Charger, 7 kW AC Charger, dan Portable Charger.

Diketahui, Chery Omoda E5 diklaim mampu mencapai jarak tempuh sejauh 430 KM dengan metode WLTP atau 505 KM dengan metode NEDC untuk satu kali pengisian penuh baterai.

Durabilitas baterai ini juga didukung dengan kecepatan mengisi ulang yang dalam 28 menit saja dapat terisi 30-80 persen. Kapasitas baterai sebesar 61 kWh dapat digunakan untuk 15,5 kWh per 100 km.