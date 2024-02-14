Realme 12 Series Bakal Bawa Teknologi Lensa Telefoto Periskop, Manjakan Penggemar Fotografi

JAKARTA – Salah satu pengembangan yang cukup besar di smartphone adalah teknologi kamera yang yang mengalami kemajuan signifikan. Terbaru adalah tren lensa telefoto periskop yang mampu menghasilkan gambar lebih tajam dan detail seperti DSLR namun versi lebih ringkas.

Kehadiran lensa periskop pada smartphone membuat para pengguna tidak perlu bergantung lagi pada kamera DSLR untuk mendapatkan kualitas handphone dengan lensa telefoto periskop dapat diandalkan untuk mengambil gambar dengan zoom optik yang tinggi dan kualitas gambar yang tidak kalah baik.

Kehadiran lensa periskop membuat penggemar fotografi tidak perlu lagi membawa alat fotografi yang besar dan berat. Teknologi lensa telefoto periskop tidak mengubah desain smartphone menjadi besar karena handpone tetap tipis dan lebih ringkas bahkan jika dibandingkan smartphone lensa zoom konvensional.

“Seiring dengan tren fotografi yang semakin marak khususnya di kalangan anak muda, saat ini kami tengah mempersiapkan kehadiran realme 12 Series 5G, yang akan menjadi smartphone pertama di segmennya dengan menghadirkan teknologi lensa telefoto periskop,” kata Ellen Zhou – Marketing Director realme Indonesia dalam releasenya, (14/2/2024).

Lensa telefoto periskop pada smartphone bekerja dengan prinsip yang mirip dengan teknologi periskop konvensional. Cahaya memasuki lensa dan dipantulkan melalui serangkaian prisma atau cermin sebelum mencapai sensor gambar.

Hal ini memungkinkan lensa pada smartphone memiliki panjang focal yang lebih besar dibandingkan lensa konvensional, sehingga meningkatkan kemampuan zoom optik. "Kami tidak sabar untuk menghadirkan teknologi bagi lebih banyak anak muda di Indonesia. Tunggu kabar selanjutnya mengenai smartphone terbaru Number Series ini," pungkas Zhou.

