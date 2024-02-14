Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme 12 Series Bakal Bawa Teknologi Lensa Telefoto Periskop, Manjakan Penggemar Fotografi

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |17:48 WIB
Realme 12 Series Bakal Bawa Teknologi Lensa Telefoto Periskop, Manjakan Penggemar Fotografi
A
A
A

JAKARTA – Salah satu pengembangan yang cukup besar di smartphone adalah teknologi kamera yang yang mengalami kemajuan signifikan. Terbaru adalah tren lensa telefoto periskop yang mampu menghasilkan gambar lebih tajam dan detail seperti DSLR namun versi lebih ringkas.

Kehadiran lensa periskop pada smartphone membuat para pengguna tidak perlu bergantung lagi pada kamera DSLR untuk mendapatkan kualitas handphone dengan lensa telefoto periskop dapat diandalkan untuk mengambil gambar dengan zoom optik yang tinggi dan kualitas gambar yang tidak kalah baik.

Kehadiran lensa periskop membuat penggemar fotografi tidak perlu lagi membawa alat fotografi yang besar dan berat. Teknologi lensa telefoto periskop tidak mengubah desain smartphone menjadi besar karena handpone tetap tipis dan lebih ringkas bahkan jika dibandingkan smartphone lensa zoom konvensional.

“Seiring dengan tren fotografi yang semakin marak khususnya di kalangan anak muda, saat ini kami tengah mempersiapkan kehadiran realme 12 Series 5G, yang akan menjadi smartphone pertama di segmennya dengan menghadirkan teknologi lensa telefoto periskop,” kata Ellen Zhou – Marketing Director realme Indonesia dalam releasenya, (14/2/2024).

Lensa telefoto periskop pada smartphone bekerja dengan prinsip yang mirip dengan teknologi periskop konvensional. Cahaya memasuki lensa dan dipantulkan melalui serangkaian prisma atau cermin sebelum mencapai sensor gambar.

Hal ini memungkinkan lensa pada smartphone memiliki panjang focal yang lebih besar dibandingkan lensa konvensional, sehingga meningkatkan kemampuan zoom optik. "Kami tidak sabar untuk menghadirkan teknologi bagi lebih banyak anak muda di Indonesia. Tunggu kabar selanjutnya mengenai smartphone terbaru Number Series ini," pungkas Zhou.

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/57/3144417/realme_gt7_series-2yHn_large.jpg
Realme GT7 Series Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp6 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047438/realme_gt3_gunakan_teknologi_fastcharging_240w-1IGi_large.jpg
Realme Pamer Teknologi Fastcharging 300W, 0-15 Persen Hanya 32 Detik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/57/3028920/realme_13_series_teaser-Z1Fi_large.jpg
Realme 13 Pro Akan Dilengkapi dengan Kamera Berbasis AI,
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/57/3018617/realme_gt_6-VF1e_large.jpg
Realme GT 6 Usung Layar Terang Dilengkapi AI, Bisa Hemat Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/57/2992631/realme_gt_neo_5_se-3P0T_large.jpg
Bocoran Realme GT Neo 6 SE, Gunakan Snapdragon 8s Gen 3 dan Baterai 5.500 mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/57/2985159/realme_12_5g-phea_large.jpg
Realme 12 5G Segera Meluncur di Indonesia dengan Fitur Dynamic Button, Ini Fungsinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement