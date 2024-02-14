Website KPU Down di Hari Pemilu 2024, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

WEBSITE KPU down di hari Pemilu 2024, Rabu 14 Februari. Hingga berita ini dimuat pada pukul 15.00 WIB, situs web Komisi Pemilihan Umum tersebut masih belum bisa diakses.

Website KPU hanya menampilkan poster yang menyatakan sedang dilakukan pemeliharaan. Di bagian tengahnya terdapat gambar bertema pemeliharaan sistem dengan latar merah.

Menurut pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, hal ini terjadi lantaran server KPU tidak kuat menerima traffic yang begitu besar. Ia mengibaratkan situs web KPU sebagai kasir restoran yang hanya mampu melayani 10 orang.

"Ibaratnya kasir yang hanya melayani 10 orang, tiba-tiba datang 5 ribu orang. Ya memang tidak heran," ungkapnya kepada iNews Media Group, Rabu (14/2/2024).