Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Website KPU Down di Hari Pemilu 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:56 WIB
Website KPU Down di Hari Pemilu 2024
Website KPU down di hari Pemilu 2024. (Foto: kpu.go.id)
A
A
A

WEBSITE KPU down di hari Pemilu 2024 ini, Rabu 14 Februari. Terlihat di alamat resmi situs Komisi Pemilihan Umum yakni https://kpu.go.id muncul keterangan "Website Sedang Dalam Pemeliharaan". 

Berdasarkan pantauan Okezone sekira pukul 13.00 WIB, Rabu (14/2/2024), halaman depan website KPU hanya terdapat latar berwarna merah.

Website KPU down di hari Pemilu 2024. (Foto: kpu.go.id)

Kemudian di bagian depan halaman depan itu terdapat gambar ilustrasi laptop yang dililit garis hitam kuning. Kemudian ada sejumlah pekerja dan alat-alat konstruksi.

Hal ini tentu sangat disayangkan publik Indonesia karena banyak yang mencari informasi terkait Pemilu 2024 di laman resmi KPU tersebut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/54/2970278/website-kpu-down-di-hari-pemilu-2024-ini-kata-pakar-keamanan-siber-LtNzHOXzCR.jpg
Website KPU Down di Hari Pemilu 2024, Ini Kata Pakar Keamanan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/22/207/2046586/ini-cara-mudah-pantau-real-count-pemilu-2019-via-smartphone-Y0Xkqm7ydB.jpg
Ini Cara Mudah Pantau Real Count Pemilu 2019 via Smartphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/21/207/2046124/isu-peretasan-situs-pasca-pemilu-pengamat-kpu-harus-berbenah-PBsQkfTEBW.jpg
Isu Peretasan Situs Pasca Pemilu, Pengamat: KPU Harus Berbenah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement