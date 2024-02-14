Website KPU Down di Hari Pemilu 2024

WEBSITE KPU down di hari Pemilu 2024 ini, Rabu 14 Februari. Terlihat di alamat resmi situs Komisi Pemilihan Umum yakni https://kpu.go.id muncul keterangan "Website Sedang Dalam Pemeliharaan".

Berdasarkan pantauan Okezone sekira pukul 13.00 WIB, Rabu (14/2/2024), halaman depan website KPU hanya terdapat latar berwarna merah.

Kemudian di bagian depan halaman depan itu terdapat gambar ilustrasi laptop yang dililit garis hitam kuning. Kemudian ada sejumlah pekerja dan alat-alat konstruksi.

Hal ini tentu sangat disayangkan publik Indonesia karena banyak yang mencari informasi terkait Pemilu 2024 di laman resmi KPU tersebut.