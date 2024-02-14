Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Doodle Hari Ini Tampilkan Pemilu 2024 di Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:27 WIB
Google Doodle Hari Ini Tampilkan Pemilu 2024 di Indonesia
Google Doodle menampilkan Pemilu 2024 di Indonesia. (Foto: Google)
A
A
A

GOOGLE Doodle hari ini menampilkan Pemilu 2024 di Indonesia. Google Doodle tersebut diberikan judul "Indonesia National Election 2024".

Berdasarkan pantauan Okezone, terlihat pada halaman depan mesin pencarian Google terdapat gambar kotak suara merah putih dengan surat suara di atasnya. Sementara tulisan Google terpampang besar di belakangnya.

Google Doodle Pemilu 2024 di Indonesia. (Foto: Google)

Diketahui bahwa hari ini Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak di dalam negeri. Masyarakat akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang terdiri dari tiga pasangan.

Kemudian akan dipilih juga wakil rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kota/Kabupaten, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilu dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing daerah. Masyarakat yang telah memberikan hak suaranya akan ditandai dengan tinta biru di jari. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/54/2874360/keindahan-danau-toba-hiasi-google-doodle-hari-ini-auaB9j00LW.jpg
Keindahan Danau Toba Hiasi Google Doodle Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/54/2865989/google-doodle-rayakan-hut-ri-ke-78-lewat-ilustrasi-lomba-17-an-SEvvIUg3dU.png
Google Doodle Rayakan HUT RI ke-78 Lewat Ilustrasi Lomba 17-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/54/2811376/mengenal-dokter-sulianti-saroso-yang-jadi-google-doodle-hari-ini-9fKGne2Vb6.jpg
Mengenal Dokter Sulianti Saroso yang Jadi Google Doodle Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/08/54/2557931/google-doodle-rayakan-hari-perempuan-internasional-2022-RUHrZZMrbr.jpg
Google Doodle Rayakan Hari Perempuan Internasional 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/13/54/2516033/google-doodle-hari-ini-kembali-ajak-semua-ikut-vaksinasi-dan-tetap-gunakan-masker-CaRvnXOjFP.jpg
Google Doodle Hari Ini Kembali Ajak Semua Ikut Vaksinasi dan Tetap Gunakan Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/25/54/2507056/hari-guru-nasional-2021-google-doodle-rayakan-dengan-kartun-lebah-lucu-pW66yGGGMP.jpg
Hari Guru Nasional 2021, Google Doodle Rayakan dengan Kartun Lebah Lucu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement