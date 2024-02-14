Google Doodle Hari Ini Tampilkan Pemilu 2024 di Indonesia

GOOGLE Doodle hari ini menampilkan Pemilu 2024 di Indonesia. Google Doodle tersebut diberikan judul "Indonesia National Election 2024".

Berdasarkan pantauan Okezone, terlihat pada halaman depan mesin pencarian Google terdapat gambar kotak suara merah putih dengan surat suara di atasnya. Sementara tulisan Google terpampang besar di belakangnya.

Diketahui bahwa hari ini Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak di dalam negeri. Masyarakat akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang terdiri dari tiga pasangan.

Kemudian akan dipilih juga wakil rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kota/Kabupaten, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilu dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing daerah. Masyarakat yang telah memberikan hak suaranya akan ditandai dengan tinta biru di jari.