Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA 5 PS3 Kendaraan

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |19:56 WIB
Cheat GTA 5 PS3 Kendaraan
A
A
A

JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA 5) adalah salah satu game yang paling ikonik dan paling populer dalam sejarah industri game. Dengan dunia terbuka yang luas dan beragam, game ini menawarkan pengalaman yang tak tertandingi dalam dunia kriminal virtual.

Salah satu aspek yang paling dinikmati oleh para pemain adalah koleksi kendaraan yang luas dan beragam. Namun, bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih menyenangkan atau ingin mengakses kendaraan tertentu dengan cepat, ada sejumlah cheat yang tersedia untuk membuka kendaraan tanpa batas. Mari kita bahas lebih lanjut.

Di bawah ini adalah Cheat GTA 5 PS3 & PS4 untuk Kendaraan:

Buzzard

Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1

Komet

R1, Bulat, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1

Trashmaster

Bulat, R1, Bulat, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan

Limo

R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan

Pesawat

Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga

Sanchez

Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1

Rapid GT

R2, L1, Bulat, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Bulat, R2

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/326/3053672/gta_v-qO6M_large.jpg
Cheat Senjata GTA 5 dan Daftar Kode Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/326/3043318/gta_5-p09r_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Lengkap Karakter Kendaraan Senjata dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/326/3024373/gta_5-05RY_large.jpg
Cheat GTA 5 PC Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/326/3021595/gta_5-rxFS_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Uang Tak Terbatas, Selesaikan Misi dan Kerja Untuk Dapat Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/326/3011514/gta_v-pfEH_large.jpg
61+ Cheat GTA V Terlengkap untuk PS3, Xbox 360, Xbox One dan PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/326/2999037/gta_5_switch-DPXK_large.jpg
Modder Berhasil Jalankan GTA 5 di Nintendo Switch
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement