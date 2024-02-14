Cheat GTA 5 PS3 Kendaraan

JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA 5) adalah salah satu game yang paling ikonik dan paling populer dalam sejarah industri game. Dengan dunia terbuka yang luas dan beragam, game ini menawarkan pengalaman yang tak tertandingi dalam dunia kriminal virtual.

Salah satu aspek yang paling dinikmati oleh para pemain adalah koleksi kendaraan yang luas dan beragam. Namun, bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih menyenangkan atau ingin mengakses kendaraan tertentu dengan cepat, ada sejumlah cheat yang tersedia untuk membuka kendaraan tanpa batas. Mari kita bahas lebih lanjut.

Di bawah ini adalah Cheat GTA 5 PS3 & PS4 untuk Kendaraan:

Buzzard

Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1

Komet

R1, Bulat, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1

Trashmaster

Bulat, R1, Bulat, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan

Limo

R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan

Pesawat

Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga

Sanchez

Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1

Rapid GT

R2, L1, Bulat, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Bulat, R2