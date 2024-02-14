JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA 5) adalah salah satu game yang paling ikonik dan paling populer dalam sejarah industri game. Dengan dunia terbuka yang luas dan beragam, game ini menawarkan pengalaman yang tak tertandingi dalam dunia kriminal virtual.
Salah satu aspek yang paling dinikmati oleh para pemain adalah koleksi kendaraan yang luas dan beragam. Namun, bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih menyenangkan atau ingin mengakses kendaraan tertentu dengan cepat, ada sejumlah cheat yang tersedia untuk membuka kendaraan tanpa batas. Mari kita bahas lebih lanjut.
Di bawah ini adalah Cheat GTA 5 PS3 & PS4 untuk Kendaraan:
Buzzard
Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1
Komet
R1, Bulat, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
Trashmaster
Bulat, R1, Bulat, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan
Limo
R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan
Pesawat
Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga
Sanchez
Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Rapid GT
R2, L1, Bulat, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Bulat, R2