HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Kedapatan Kembangkan Fitur Penulisan Pesan dengan AI

Hana Mufidah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |19:01 WIB
Instagram Kedapatan Kembangkan Fitur Penulisan Pesan dengan AI
JAKARTA - Sejak Meta AI diluncurkan, Instagram juga telah melakukan percobaan fitur yang didukung oleh articial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Salah satunya fitur yang baru saja bocor adalah penulisan pesan yang dilakukan menggunakan AI.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menulis ulang, memparafrasekan, dan membuat perubahan gaya pada pesan yang mereka tulis di pesan langsung atau direct message (DM) Instagram.

Dilansir dari Gadgets360 pada Senin (12/2/2024), hal ini dibocorkan oleh Alessandro Paluzzi, seorang pengembang ponsel yang membagikan tangkapan layar dari fitur terkait di media sosial X. Dalam tangkapan layar tampak sebuah ruang pesan Instagram dan muncul sebuah fitur bertuliskan Write with AI yang sejajar dengan opsi salin, tempel, dan bagikan. Postingan yang diunggah pada Kamis (8/2/2024) itu, Paluzzi juga menjawab pertanyaan pengguna lain mengenai fungsinya.

"Fitur ini mungkin akan memparafrasekan pesan Anda dengan gaya yang berbeda, mirip dengan cara kerja Magic Compose milik Google.” ujar Paluzzi.

Meski begitu, informasi lanjut mengenai fitur penulisan pesan AI ini belum diketahui. Sepertinya AI tidak dapat membuat pesan dengan sendirinya di dalam kolom teks karena pengguna harus memilih dan menyorot teks agar opsi tersebut muncul.

