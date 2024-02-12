Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota vs Tesla, Bukti Mobil Hybrid Tinggalkan Kendaraan Listrik

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:18 WIB
Toyota vs Tesla, Bukti Mobil Hybrid Tinggalkan Kendaraan Listrik
A
A
A

PENJUALAN kendaraan listrik mengalami peningkatan adalah fakta, tapi angkanya masih belum bisa menjangkau penjualan mobil hybrid apalagi konvensional. Padahal, mobil hybrid tidak mendapatkan fasilitas dan kemudahan seperti yang diterima kendaraan listrik.

Dua tahun terkahir, pemerintah menempatkan kendaraan listrik sebagai anak emas dengan beragam keringanan yang diberikan. Kebijakan tersebut berdampak pada kehadiran beragam kendaraan listrik, terutama mobil listrik ke pasar Indonesia.

 Tapi, kemudahan tersebut belum berdampak besar pada penjualan mobil listrik di Indonesia. Penjualan mereka tidak saja jauh dibandingkan mobil konvensional, tapi juga kendaraan hybrid meski memiliki start sama.

Seperti data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dimana penjualan mobil listrik terlihat stagnan dibandingkan hybrid. Jika pada 2022 penjualan sama sama berangkat dari angka 10.000 unit, penjualan mobil hybrid mengalami kenaikan 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement