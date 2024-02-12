Cheat Need for Speed Underground 2 PS2

JAKARTA - Need for Speed Underground 2 adalah salah satu game balap mobil yang paling ikonik dan mendebarkan yang pernah ada untuk konsol PlayStation 2. Dirilis pada 2004 oleh Electronic Arts, game ini membawa pengalaman balap jalanan yang mendebarkan ke dalam kenyamanan rumah Anda. Namun, bagi para pemain yang mencari keunggulan tambahan, tersedia sejumlah kode cheat yang dapat memberikan kendaraan super cepat, uang tak terbatas, dan banyak lagi.

BACA JUGA: Cheat Naruto Ultimate Ninja 5 PS2 Terbaru Tahun 2024

Kumpulan Cheat Need For Speed Underground 2 PS2:

Membuka Semua Sirkuit : Bawah, R1, R1, R1, R2, R2, R2, Kotak

Membuka Hummer H2 Capone : Atas, Kiri, Atas, Atas, Bawah, Kiri, Bawah, Kiri

Membuka D3 GTO : Atas, Kiri, Atas, Atas, Bawah, Kiri, Bawah, Kiri

Membuka Skyline : Bawah, Bawah, L1, L2, L1, L2, L1, Bawah

Membuka Skyline Versi 2 : Kiri, Kiri, Kanan, Kotak, Kotak, Kanan, L1, R1

Membuka kunci navigator Chingy Lincoln : Atas, Kanan, Atas, Atas, Bawah, Kanan, Bawah, Kanan

BACA JUGA: Cheat GTA 5 PC Lengkap

Membuka ShineStreet Lexus IS 30 : Atas, Bawah, Kiri, Atas, Kiri, Atas, Kanan, Kiri

Membuka kunci Vinyl mobil Best Buy : Atas, Bawah, Atas, Bawah, Bawah, Atas, Kanan, Kiri