JAKARTA - Need for Speed Underground 2 adalah salah satu game balap mobil yang paling ikonik dan mendebarkan yang pernah ada untuk konsol PlayStation 2. Dirilis pada 2004 oleh Electronic Arts, game ini membawa pengalaman balap jalanan yang mendebarkan ke dalam kenyamanan rumah Anda. Namun, bagi para pemain yang mencari keunggulan tambahan, tersedia sejumlah kode cheat yang dapat memberikan kendaraan super cepat, uang tak terbatas, dan banyak lagi.
Kumpulan Cheat Need For Speed Underground 2 PS2:
Membuka Semua Sirkuit : Bawah, R1, R1, R1, R2, R2, R2, Kotak
Membuka Hummer H2 Capone : Atas, Kiri, Atas, Atas, Bawah, Kiri, Bawah, Kiri
Membuka D3 GTO : Atas, Kiri, Atas, Atas, Bawah, Kiri, Bawah, Kiri
Membuka Skyline : Bawah, Bawah, L1, L2, L1, L2, L1, Bawah
Membuka Skyline Versi 2 : Kiri, Kiri, Kanan, Kotak, Kotak, Kanan, L1, R1
Membuka kunci navigator Chingy Lincoln : Atas, Kanan, Atas, Atas, Bawah, Kanan, Bawah, Kanan
Membuka ShineStreet Lexus IS 30 : Atas, Bawah, Kiri, Atas, Kiri, Atas, Kanan, Kiri
Membuka kunci Vinyl mobil Best Buy : Atas, Bawah, Atas, Bawah, Bawah, Atas, Kanan, Kiri