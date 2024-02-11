Spesifikasi OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro Sudah Bocor, Ini Detailnya

JAKARTA – Sebulan setelah peluncuran global seri Reno 11, rumor tentang smartphone OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro telah beredar di daring. Berdasarkan diduga dokumen internal yang bocor, beberapa spesifikasi dari OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro tampaknya telah terungkap.

Bocoran detail yang diungkap MSPowerUser menunjukkan bahwa Reno 12 mungkin dibekali prosesor MediaTek yang disebut MTK 24M, meski nama prosesor pastinya belum diketahui. Perangkat ini diharapkan hadir dengan RAM 12GB dan opsi penyimpanan mencapai hingga 256GB.

Di sisi lain, Reno 12 Pro diperkirakan hadir dengan prosesor MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2), ditemani RAM 12GB serta penyimpanan 256GB dan 512GB.

Demikian pula, kedua ponsel dikabarkan akan menampilkan layar OLED FHD 6,7 inci dengan kecepatan refresh 120Hz, dengan tepi melengkung di semua sisi.

Sedangkan untuk spesifikasi kameranya, seri Oppo Reno 12 dikatakan mengusung sensor utama 50MP dengan OIS, serta lensa 8MP dan 50MP yang menawarkan 2x optical zoom. Namun, mungkin ada sedikit perbedaan spesifikasi antara model vanilla dan Pro. Untuk kamera selfie, smartphone ini bisa hadir dengan lensa 50MP dengan dukungan autofokus, demikian dilansir Gizmochina.