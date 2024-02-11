Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro Sudah Bocor, Ini Detailnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |18:19 WIB
Spesifikasi OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro Sudah Bocor, Ini Detailnya
A
A
A

JAKARTA – Sebulan setelah peluncuran global seri Reno 11, rumor tentang smartphone OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro telah beredar di daring. Berdasarkan diduga dokumen internal yang bocor, beberapa spesifikasi dari OPPO Reno 12 dan Reno 12 Pro tampaknya telah terungkap.

Bocoran detail yang diungkap MSPowerUser menunjukkan bahwa Reno 12 mungkin dibekali prosesor MediaTek yang disebut MTK 24M, meski nama prosesor pastinya belum diketahui. Perangkat ini diharapkan hadir dengan RAM 12GB dan opsi penyimpanan mencapai hingga 256GB.

Di sisi lain, Reno 12 Pro diperkirakan hadir dengan prosesor MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2), ditemani RAM 12GB serta penyimpanan 256GB dan 512GB.

Demikian pula, kedua ponsel dikabarkan akan menampilkan layar OLED FHD 6,7 inci dengan kecepatan refresh 120Hz, dengan tepi melengkung di semua sisi.

Sedangkan untuk spesifikasi kameranya, seri Oppo Reno 12 dikatakan mengusung sensor utama 50MP dengan OIS, serta lensa 8MP dan 50MP yang menawarkan 2x optical zoom. Namun, mungkin ada sedikit perbedaan spesifikasi antara model vanilla dan Pro. Untuk kamera selfie, smartphone ini bisa hadir dengan lensa 50MP dengan dukungan autofokus, demikian dilansir Gizmochina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/57/3009257/oppo_reno_12-gbAz_large.jpg
Tanggal Rilis dan Desain Oppo Reno 12 Terungkap, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/57/2971461/oppo-reno11-f-5g-dibanderol-rp4-jutaan-ini-spesifikasinya-UuyS8heUDe.jpg
OPPO Reno11 F 5G Dibanderol Rp4 Jutaan, Ini Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/57/2953172/oppo-reno11-series-melantai-cek-spesifikasi-dan-harganya-3cU9pNRcDR.jpg
OPPO Reno11 Series Melantai, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/57/2927760/oppo-reno11-resmi-meluncur-dengan-harga-mulai-rp5-jutaan-intip-jeroannya-KmGmqqPqQ4.jpg
OPPO Reno11 Resmi Meluncur dengan Harga Mulai Rp5 Jutaan, Intip Jeroannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/57/2860253/spesifikasi-dan-harga-tiga-model-oppo-reno10-series-yang-baru-rilis-Jqiz0Kopz3.jpg
Spesifikasi dan Harga Tiga Model OPPO Reno10 Series yang Baru Rilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/57/2851290/review-oppo-reno-8t-5g-si-ringan-dengan-fitur-flagship-JrLu4eHwgt.jpg
Review OPPO Reno 8T 5G, si Ringan dengan Fitur Flagship
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement