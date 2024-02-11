Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Warga Spanyol Surati Raja Arab Saudi untuk Mohon Bantuan Jaringan Seluler, Ada Apa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |17:05 WIB
Warga Spanyol Surati Raja Arab Saudi untuk Mohon Bantuan Jaringan Seluler, Ada Apa?
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Sebuah kota di Spanyol meminta bantuan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud agar penduduknya bisa mendapatkan layanan seluler yang stabil. Permintaan ini disampaikan karena warga kota itu hampir sama sekali tidak bisa menelepon atau menerima panggilan ponsel karena tidak adanya sinyal.

Kota Judes di Castilla y León dengan 20 penduduk, mengalami masalah dimana warganya tidak bisa mendapatkan layanan sinyal seluler. Masalah ini telah mengganggu penduduk Judes selama beberapa waktu.

Sekarang, dengan operator telekomunikasi Arab Saudi diketahui memiliki saham di salah satu perusahaan telekomunikasi terpenting Spanyol, warga Judes meminta Raja Salman bin Abdulaziz agar mereka bisa mendapatkan cakupan layanan seluler yang lebih baik.

"Raja Salman dari Arab Saudi yang terhormat, saya harap surat ini menemukan Anda dalam keadaan sehat dan bersemangat tinggi. Saya menulis kepada Anda sebagai warga negara yang peduli, atas nama komunitas Judes, sebuah kota kecil di pedalaman Spanyol yang telah mengalami kesulitan kritis dalam hal konektivitas ponsel," demikian Fernando Calvache, seorang penduduk Judes, mengawali suratnya kepada penguasa Arab Saudi tersebut sebagaimana dilansir Antena3.

Dalam surat itu, Calvache warga lingkungannya memohon atas nama seluruh komunitas untuk solidaritas dan meminta "dengan rendah hati atas pertimbangan dan dukungan Anda (Raja Salman) dalam pemasangan antena ponsel."

      
