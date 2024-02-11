Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Hapus Akun Pemimpin Tertinggi Iran dari Instagram dan Facebook

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |15:25 WIB
Meta Hapus Akun Pemimpin Tertinggi Iran dari Instagram dan Facebook
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan teknologi Meta mengatakan pihaknya telah menghapus akun milik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di platform Facebook dan Instagram karena dianggap melanggar kebijakan konten perusahaan itu.

“Kami telah mencopot akun-akun tersebut karena berulangkali melanggar kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya kami,” kata juru bicara Meta kepada kantor berita AFP pada Kamis, (8/2/2024).

Meskipun Meta tidak menyebut perang Israel-Hamas, perusahaan tersebut telah mendapat tekanan untuk melarang pemimpin Iran itu sejak serangan yang dilancarkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

Setelah serangan itu, Khamenei mendukung serangan berdarah yang dilakukan oleh Hamas tersebut tetapi membantah keterlibatan Iran.

Ia secara terbuka juga mendukung aksi pembalasan Palestina atas serangkaian pemboman yang dilakukan Israel di Gaza dan serangan terhadap rute pelayaran di Laut Merah yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

Khamenei telah berkuasa di Iran selama 35 tahun dan memiliki lima juta pengikut di akun Instagramnya.

“Dalam usaha mencegah dan menghentikan hal nyata yang membahayakan, kami tidak mengizinkan organisasi atau individu menyatakan tindakan kekerasan atau terlibat dalam kekerasan di platform kami,” demikian bunyi kebijakan yang mendasari keputusan Meta itu, sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Perusahaan tersebut juga mengatakan pihaknya akan “menghapus glorifikasi, dukungan, dan perwakilan dari sejumlah organisasi dan individu yang berbahaya.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182296/meta-7GVu_large.jpg
Meta Bakal Investasikan USD600 Miliar Kembangkan Pusat Data AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/57/3131935/mark_zuckerberg-opyR_large.jpg
Sebut TikTok Ancaman Serius, Zuckerberg Akui Pertumbunan Meta Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/57/3131915/meta-In3d_large.jpg
Meta Klaim Rutin Sisir Konten Berbahaya di Facebook hingga Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/54/3107951/meta-clXe_large.jpg
Respons Rencana Stargate, Meta Gelontorkan 65 Miliar Dollar AS Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099401/serangan_israel_di_gaza-bSwQ_large.jpg
Cara Meta Batasi Pemberitaan Genosida Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/54/3093484/meta-pMj1_large.jpg
Zuckerberg Sebut Pengguna Meta AI Hampir 600 Juta 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement