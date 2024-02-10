Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Beredar Rumor Pembaruan Desain iOS 18 Terinspirasi VisionOS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |18:17 WIB
Beredar Rumor Pembaruan Desain iOS 18 Terinspirasi VisionOS
Beredar rumor pembaruan desain iOS18 terinspirasi visionOS. (Gizmochina)
A
A
A

JAKARTA - Beredar rumor bahwa pembaruan desain iOS disebutkan terinspirasi oleh visionOS. iOS 18 mungkin memperkenalkan penyegaran visual yang lebih besar.

Melansir Gizmochina, Sabtu (10/2/2024), Apple biasanya menyukai evolusi desain bertahap untuk iOS, sistem operasi di balik iPhone. Perombakan besar-besaran terbaru terjadi pada layar kunci iOS 16 yang dapat disesuaikan.

Namun, rumor menyebutkan, iOS 18 mungkin memperkenalkan penyegaran visual yang lebih besar, mengambil inspirasi dari visionOS, sistem operasi yang mendukung headset Vision Pro Apple.

Menurut laporan dari The Verifier, elemen visual dari visionOS mungkin dimasukkan ke iOS 18. Meskipun memiliki kesamaan dengan iOS, visionOS menampilkan estetika yang berbeda dengan bentuk yang lebih bulat, bayangan, dan kesan kedalaman yang dicapai melalui jendela yang mengambang dan tumpang tindih.

Laporan tersebut menunjuk pada pembaruan aplikasi Apple TV di tvOS 17.2 sebagai bukti awal transisi ini. Hal tersebut merujuk pada desain sidebar mengambang baru yang mirip dengan tata letak aplikasi visionOS.

Patut diingat, The Verifier memiliki sejarah yang beragam mengenai keakuratan prediksinya, sehingga rumor ini masih sangat spekulatif.

Selain itu, Mark Gurman dari Bloomberg sebelumnya melaporkan iOS 18 akan menampilkan “perubahan ambisius,” meskipun apakah ini terkait pembaruan antarmuka atau fungsionalitas baru yang didukung AI masih belum jelas.

Secara historis, Apple mempertahankan bahasa desain yang berbeda untuk setiap sistem operasinya. Misalnya, iOS tidak pernah sepenuhnya mengadopsi ikon bulat atau bayangan gelap hanya karena elemen tersebut ada di watchOS atau macOS.

Halaman:
1 2
      
