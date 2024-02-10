Rekomendasi Handphone untuk Kado Imlek 2024, Harganya Rp2 Jutaan

JAKARTA - Tahun Baru China (Imlek) jatuh pada hari ini, Sabtu 10 Februari 2024. Pada hari Imlek umumnya umat memberikan kado, baik kepada keluarga dan kerabat. Ada banyak benda yang bisa dijadikan kado pada tahun Naga Kayu ini, misalnya handphone.

Keberadaan smartphone saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi, smartphone juga bisa membantu aktivitas penggunanya.

Nah, jika ingin memberikan kado Imlek berupa handphone, tak melulu harus yang harganya mahal. Handphone harga Rp2 jutaan yang terjangkau juga bisa dijadikan kado. Berikut handphone harga Rp2 jutaan yang cocok dijadikan kado Imlek, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (10/2/2024) :

1. Samsung Galaxy A05s

Salah satu smartphone Rp2 jutaan yang bisa menjadi kado untuk Imlek adalah Samsung Galaxy A05s. Samsung Galaxy A05s memiliki layar ukuran 6,7 inci dan resolusi full HD+ sehingga dapat menampilkan visual yang jernih.

Handphone ini memiliki kamera utama dengan resolusi 50MP dan kamera depan 13MP.

Untuk performanya, Samsung Galaxy A05s didukung chipset Snapdragon 680 Octa Core dan RAM sebesar 6 GB, serta memori berkapasitas 128 GB. Kapasitas baterai Samsung Galaxy A05s yakni 5000mAh, yang mendukung pengisian cepat dengan daya 25W. Harganya pun masih cukup terjangkau, sekitar Rp2,29 juta.

2. Vivo Y27s

Rekomendasi lainnya adalah Vivo Y27s. Smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G Octa Core.

Vivo Y27s memiliki RAM 8GB dan ROM 128 GB. Sementara memori penyimpanan memiliki kapasitas yang bisa ditambah hingga 1 TB dengan Micro SD.

Kapasitas baterai Vivo Y27s yakni 5000 mAh. Smartphone ini juga memiliki pengisian daya cepat yakni membutuhkan 15 menit untuk mengisi daya 30%.

Bagaimana dengan kameranya? Vivo Y27s memiliki kamera resolusi tinggi 50MP dan kamera depan 8MP. Untuk harganya, Vivo Y27s dibanderol sekira Rp2,39 juta.