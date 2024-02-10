Deretan Motor Baru yang Bakal Dirilis di IIMS 2024, Ini Daftarnya

Deretan motor baru yang bakal dirilis di IIMS 2024, ini daftarnya. (MPI/Fadli Ramadan)

JAKARTA – Sebanyak 54 merek kendaraan otomotif bakal meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. IIMS 2024 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-25 Februari.

Sebagai informasi, ada 30 merek kendaraan roda dua, baik motor konvensional maupun motor listrik, yang akan meramaikan IIMS 2024. Sejumlah produsen akan meluncurkan model terbaru pada pameran tersebut.

Project Manager IIMS 2024, Rudi MF menyampaikan, pelaksanaan pameran otomotif tahun ini menghadirkan 30 merek di segmen sepeda motor. Ia menyebut, jumlah tersebut meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya 18 merek.

“IIMS 2024 memiliki banyak perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti adanya penambahan jumlah exhibitor sepeda motor, yaitu mencapai 30 merek yang akan meriahkan ajang ini,” ujar Rudi di Jakarta Selatan, belum lama ini.

Segmen kendaraan roda dua konvensional akan dimeriahkan Astra Honda Motor, Benelli - Keeway, BMW Motorrad, Italjet, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Vespa, Aprillia, Moto Guzzi, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, dan Yamaha.

Sementara untuk merek kendaraan listrik roda dua akan diramaikan oleh Alva, Davigo, Gesits, Green Tech, Mid West, Keeway EV, Pacific Bike, Polytron, Rakata, Selis, SMEV, United E-Motor, VMOVE, Volta, Yadea, ZPT.

Dari sejumlah merek motor itu, beberapa di antaranya bakal mengenalkan model terbarunya di IIMS 2024. Berikut daftarnya :

1. Benelli - Keeway

Dua merek ini akan memperkenalkan produk terbaru untuk memanjakan para pecinta off-road, trail, dan enduro di Tanah Air.

2. BMW Motorrad

Pada IIMS 2024, BMW Motorrad kembali hadir setelah sekian lama absen pada pameran otomotif tahunan ini. Tidak tanggung-tanggung, pabrikan roda dua ini akan menampilkan tiga motor terbaru, dan salah satunya adalah model yang belum pernah ada di Indonesia.