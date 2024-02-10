Kaki-Kaki Mobil Bunyi Kletek-Kletek, Perhatikan 4 Hal Ini

JAKARTA - Jika menemukan kaki-kaki mobil berbunyi kletek-kletek, ini bisa menjadi pertanda adanya kerusakan pada mesin mobil. Hal ini jangan sampai diabaikan.

Sebagai pemilik mobil, kondisi ini dapat membuat hati gelisah saat berkendara.

Karena itu, penting untuk mengetahui komponen mana yang berpotensi menimbulkan suara kletek-kletek. Berikut penjelasan, sebagaimana dilansir dari situs resmi Daihatsu, Sabtu (10/2/2024) :

1. Stabilizer Bar

Komponen mesin mobil ini memiliki tugas untuk menjaga tingkat ketinggian di antara roda kanan dan kiri. Termasuk saat roda menerima gaya suspensi pada sistemnya.

Biasanya, komponen stabilizer bar terletak pada roda depan kanan dan kiri. Bagi yang belum tahu, bentuk stabilizer bar hampir mirip dua ball joint.

Apabila komponen ini rusak, akan menimbulkan bunyi yang sangat mengganggu. Apalagi jika mobil digas dan dikendarai. Suara akan semakin nyaring saat mobil berbelok.

Itu karena sistem kerja dari stabilizer bar ini akan menimbulkan kaki-kaki mobil bunyi kletek-kletek ketika mobil sedang bermanuver. Oleh sebab itu, perlu dicek rutin.

2. Ball Joint

Di dalam stabilizer bar terdapat ball joint. Ternyata, jika bagian ini mengalami kerusakan, akan timbul suara kletek-kletek ketika mobil dikendarai.

Bahkan, terkadang bunyi akibat kerusakan bagian tersebut terdengar tidak lazim. Fungsi komponen ini adalah menjadi engsel untuk perputaran roda saat berbelok.