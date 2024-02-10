Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kaki-Kaki Mobil Bunyi Kletek-Kletek, Perhatikan 4 Hal Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |19:38 WIB
Kaki-Kaki Mobil Bunyi Kletek-Kletek, Perhatikan 4 Hal Ini
Kaki-kaki mobil bunyi kletek-kletek, perhatikan 4 hal ini. (Daihatsu)
A
A
A

JAKARTA - Jika menemukan kaki-kaki mobil berbunyi kletek-kletek, ini bisa menjadi pertanda adanya kerusakan pada mesin mobil. Hal ini jangan sampai diabaikan.

Sebagai pemilik mobil, kondisi ini dapat membuat hati gelisah saat berkendara.

Karena itu, penting untuk mengetahui komponen mana yang berpotensi menimbulkan suara kletek-kletek. Berikut penjelasan, sebagaimana dilansir dari situs resmi Daihatsu, Sabtu (10/2/2024) :

1. Stabilizer Bar

Komponen mesin mobil ini memiliki tugas untuk menjaga tingkat ketinggian di antara roda kanan dan kiri. Termasuk saat roda menerima gaya suspensi pada sistemnya.

Biasanya, komponen stabilizer bar terletak pada roda depan kanan dan kiri. Bagi yang belum tahu, bentuk stabilizer bar hampir mirip dua ball joint.

Apabila komponen ini rusak, akan menimbulkan bunyi yang sangat mengganggu. Apalagi jika mobil digas dan dikendarai. Suara akan semakin nyaring saat mobil berbelok.

Itu karena sistem kerja dari stabilizer bar ini akan menimbulkan kaki-kaki mobil bunyi kletek-kletek ketika mobil sedang bermanuver. Oleh sebab itu, perlu dicek rutin.

2. Ball Joint

Di dalam stabilizer bar terdapat ball joint. Ternyata, jika bagian ini mengalami kerusakan, akan timbul suara kletek-kletek ketika mobil dikendarai.

Bahkan, terkadang bunyi akibat kerusakan bagian tersebut terdengar tidak lazim. Fungsi komponen ini adalah menjadi engsel untuk perputaran roda saat berbelok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement