HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Tingkatkan Konektivitas iPhone dan Mobil Listrik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:45 WIB
Tesla Tingkatkan Konektivitas iPhone dan Mobil Listrik
Tesla tingkatkan konektivitas iPhone dan mobil listrik. (9to5mac)
A
A
A

JAKARTA - Pabrikan otomotif milik Elon Musk, Tesla, resmi mengadopsi teknologi Ultrawide Band (UWB) pada fitur Phone Key-nya. Dengan adanya hal ini, interaksi antara iPhone dan mobil untuk menjalankan berbagai fungsi menjadi lebih akur.

Diketahui, UWB telah dihadirkan Apple sejak peluncuran iPhone 11 beberapa tahun lalu untuk memungkinkan interaksi jarak dekat yang lebih baik antara iPhone dan perangkat lain yang dilengkapi UWB.

Saat ini Tesla memberikan dukungannya dalam update Tesla 2024.2.3. Hal ini memungkinkan fitur Phone Key bekerja lebih responsif mulai dari untuk mengunci dan membuka kunci mobil hingga membuka pintu otomatis.

Untuk bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi UWB di Phone Key, buka aplikasi Tesla kemudian pilih Phone Key lalu klik opsi Tingkatkan dan ikuti instruksi selanjutnya. Aktifkan Pengaturan iPhone untuk Interaksi Terdekat.

Tesla menyatakan, fitur tersebut tersedia untuk mobil Model 3 dan Model X 2023 generasi terbaru, serta Cybertruck. Fitur juga saat ini hanya tersedia untuk pengguna iPhone, meskipun beberapa Android memiliki teknologi UWB di dalamnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita ototekno lainnya
