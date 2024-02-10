Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Mobil Listrik Harga Rp300 Jutaan, Bisa Jadi Kado Imlek 2024

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:32 WIB
JAKARTA - Kado menjadi hal yang ditunggu-tunggu saat Hari Imlek. Kado yang diberikan pada saat Imlek beragam, mulai dari angpau, kue, suvenir, perabotan, handphone, bahkan mobil.

Mobil bisa menjadi kado Imlek yang berkesan dan elegan. Terlebih jika menjadikan mobil listrik sebagai kado. Hal ini lantaran mobil listrik semakin diminati masyarakat.

Berikut rekomendasi mobil listrik yang bisa dijadikan kado untuk Imlek 2024, yang harganya Rp300 jutaan, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (10/2/2024) :

1. Wuling Binguo EV

Rekomendasi mobil listrik lainnya adalah Wuling Binguo EV. Mobil listrik ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp358 juta.

Wuling Binguo EV ditenagai motor 50 kW dan torsi mencapai 150 Nm.

Wuling Binguo EV dibekali baterai berkapasitas 31,9 kWh. Jarak tempuhnya diklaim bisa mencapai 333 km.

2. Citroen E-C3

Mobil listrik lainnya yang bisa dijadikan kado Imlek 2024 adalah Citroen E-C3. Mobil ini memiliki baterai 29,2 kWh dengan jarak tempuh diklaim mencapai 320 km.

Citroen E-C3 memiliki tenaga 43 kW dengan torsi mencapai 143 Nm. Citroen E-C3 dibanderol dengan harga Rp377 juta.

Halaman:
1 2
      
