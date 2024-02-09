Bocoran Anyar iPhone SE4, Hadir dengan Dynamic Island?

JAKARTA - Semakin hari semakin marak bocoran mengenai iPhone SE 4. Apple dikabarkan bakal menghilangkan notch pada layar smartphone. Sebagai gantinya, Apple akan memasang Dynamic Island, mirip model iPhone 15 Series.

Hal ini sesuai dengan bocoran yang muncul tahun lalu. iPhone SE 4 disebut akan mengalami perombakan besar dari segi desain. Tampilan iPhone SE 4 dipastikan akan lebih segar dari sebelumnya.

Sebagaimana melansir Wccftech, Jumat (9/2/2024), kehadiran Dynamic Island dilaporkan sebagai bagian dari skema Apple yang lebih besar untuk mendesain ulang iPhone murahnya.

Selain itu, Apple dikabarkan menghilangkan Touch ID di tombol Home serta membuat bezel lebih tipis. iPhone SE 4 juga disebut bakal hadir dengan desain layar penuh dan sensor kamera tunggal di bagian belakang.

Keterangan rahasia mengklaim modul kamera pada iPhone SE 4 akan menyerupai iPhone 16. Baru-baru ini dilaporkan bahwa iPhone 16 menggunakan lensa kamera yang disejajarkan secara vertikal dan ditempatkan dalam modul yang lebih ramping daripada model saat ini.