Google Pixel Fold 2 Siap Meluncur, Begini Bocorannya

JAKARTA - Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google dilaporkan akan menghadirkan smartphone layar lipat Google Pixel Fold 2 dalam waktu dekat. Bocoran terkait smartphone itu sudah beredar luas di internet.

Dalam bocoran yang beredar, wujud Google Pixel Fold 2 juga sudah terungkap. Gambar yang diperoleh dari sumber yang sama mengungkapkan, perangkat tersebut akan menampilkan desain yang lebih segar dari pendahulunya.

Sebagaimana dihimpun dari Gizmochina, Jumat (9/2/2024), Google Pixel Fold 2 disebut akan memiliki daya tarik tersendiri. Secara bentuk, Google Pixel Fold 2 mungkin sedikit lebih sempit dibandingkan generasi pendahulunya.

Dimensinya mungkin mirip dengan OnePlus Open, yang berukuran 153,4 x 143,1 x 5,8 mm saat dibuka. Namun, desain kameranya tidak akan berbentuk bilah horizontal seperti seri Pixel 6 yang memulai debutnya sejak 2019.

Gambar versi awal Fold 2 dari tahap Engineering Validation Test EVT menunjukkan, ia memiliki modul kamera di sudut kiri atas. Tampaknya memiliki empat kamera, seperti kamera utama, kamera ultra lebar, kamera telefoto periskop, dan lensa yang tidak diketahui.

Belum jelas apakah sensor keempat tersebut merupakan kamera, sensor kedipan, atau sensor termometer FIR untuk mengukur suhu kulit atau benda.