Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

NASA Temukan Planet Mirip Bumi yang Layak Dihuni, Ukurannya Lebih Besar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:23 WIB
NASA Temukan Planet Mirip Bumi yang Layak Dihuni, Ukurannya Lebih Besar
NASA temukan planet mirip Bumi yang layak huni, ukurannya lebih besar. (NASA/JPL)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA) telah menemukan planet mirip Bumi yang ukurannya 30-70% lebih besar. Planet tersebut berada di tata surya lain yang berjarak 137 tahun cahaya, yang dalam luasnya ruang angkasa dianggap relatif dekat.

Planet ekstrasurya yang diberi nama TOI-715 b ini berhasil ditangkap menggunakan sebuah teleskop berteknologi tinggi yang berada di orbit Bumi. Planet itu mengorbit di dalam zona ayak huni atau Goldilocks, melansir dari Mashable, Jumat (9/2/2024).

“Itulah jarak dari bintang yang bisa memberi planet ini suhu yang tepat untuk terbentuknya air cair di permukaannya. Tentu saja, beberapa faktor lain harus sejalan agar air permukaan tetap ada, terutama memiliki atmosfer yang sesuai," demikian keterangan NASA di situsnya.

TOI-715 b mengorbit cukup dekat dengan bintangnya. Setiap orbit hanya berlangsung selama 19 hari. Namun, para ilmuwan tidak menganggap dunia ini seperti neraka dan terik, seperti beberapa planet ekstrasurya lainnya. Itu karena bintangnya adalah “katai merah”, yang lebih dingin dan lebih kecil dari bintang berukuran sedang, Matahari.

Para peneliti memublikasikan deteksi planet ini di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Dari jarak jutaan tahun cahaya, kita hanya dapat melihat dunia yang jauh ini sebagai titik gelap ketika ia melintas secara berkala di depan bintang katai merahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BUMI Planet Mirip Bumi NASA
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/56/3143533/nasa_berencana_bangun_teleskop_radio_raksasa_di_sisi_gelap_bulan-lX1n_large.jpg
NASA Berencana Bangun Teleskop Radio Raksasa di Sisi Gelap Bulan, Biayanya Rp32,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/56/2997338/ingenuity_dan_perseverance-X75C_large.jpg
Hampir Mati, Helikopter Ingenuity NASA Kirimkan Pesan Terakhir dari Planet Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/56/2972224/nasa-cari-sukarelawan-untuk-simulasi-hidup-di-mars-selama-setahun-ZXXmcrng8E.jpg
NASA Cari Sukarelawan untuk Simulasi Hidup di Mars Selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/56/2943299/nasa-temukan-unsur-kehidupan-di-bulan-saturnus-7Ysj0MWlLC.jpg
NASA Temukan Unsur Kehidupan di Bulan Saturnus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/56/2941249/tahun-depan-nasa-akan-terbangkan-pesawat-luar-angkasa-kargo-baru-ke-orbit-kyDxMkBTly.jpg
Tahun Depan NASA akan Terbangkan Pesawat Luar Angkasa Kargo Baru ke Orbit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/56/2936182/hilang-di-luar-angkasa-tomat-kecil-ini-akhirnya-ditemukan-7IpKFX8ojs.jpeg
Hilang di Luar Angkasa, Tomat Kecil Ini Akhirnya Ditemukan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement