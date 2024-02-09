NASA Temukan Planet Mirip Bumi yang Layak Dihuni, Ukurannya Lebih Besar

JAKARTA - Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA) telah menemukan planet mirip Bumi yang ukurannya 30-70% lebih besar. Planet tersebut berada di tata surya lain yang berjarak 137 tahun cahaya, yang dalam luasnya ruang angkasa dianggap relatif dekat.

Planet ekstrasurya yang diberi nama TOI-715 b ini berhasil ditangkap menggunakan sebuah teleskop berteknologi tinggi yang berada di orbit Bumi. Planet itu mengorbit di dalam zona ayak huni atau Goldilocks, melansir dari Mashable, Jumat (9/2/2024).

“Itulah jarak dari bintang yang bisa memberi planet ini suhu yang tepat untuk terbentuknya air cair di permukaannya. Tentu saja, beberapa faktor lain harus sejalan agar air permukaan tetap ada, terutama memiliki atmosfer yang sesuai," demikian keterangan NASA di situsnya.

TOI-715 b mengorbit cukup dekat dengan bintangnya. Setiap orbit hanya berlangsung selama 19 hari. Namun, para ilmuwan tidak menganggap dunia ini seperti neraka dan terik, seperti beberapa planet ekstrasurya lainnya. Itu karena bintangnya adalah “katai merah”, yang lebih dingin dan lebih kecil dari bintang berukuran sedang, Matahari.

Para peneliti memublikasikan deteksi planet ini di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Dari jarak jutaan tahun cahaya, kita hanya dapat melihat dunia yang jauh ini sebagai titik gelap ketika ia melintas secara berkala di depan bintang katai merahnya.