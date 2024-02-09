Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Baterai Baru Lithium Dikembangkan, Pengisian Daya Hanya 5 Menit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |10:31 WIB
Baterai Baru Lithium Dikembangkan, Pengisian Daya Hanya 5 Menit
Baterai lithium baru berhasil dikembangkan, pengisian daya hanya 5 menit. (Ilustrasi/Dok PLN)
A
A
A

JAKARTA - Baterai litium baru dengan elektroda lebih baik berhasil diciptakan para insinyur. Baterai dapat terisi penuh dalam waktu kurang dari 5 menit.

Melansir IFL Science, Jumat (9/2/2024), baterai lithium terbaru ini lebih cepat dibandingkan baterai apa pun yang ada di pasaran saat ini. Bahkan jika dibandingkan teknologi baterai kendaraan listrik, masih jauh lebih baik.

Para peneliti mengamati sistem yang memiliki asimetri antara pengisian dan pengosongan. Mereka membutuhkannya untuk mengisi daya dengan sangat cepat sementara pemakaiannya sangat lambat. Mereka mengamati laju terjadinya reaksi kimia dibandingkan dengan laju gerak bahan kimia tertentu untuk mencapai tempat reaksi.

Mereka menemukan indium adalah logam yang menarik untuk digunakan dalam baterai. Ia bergerak cukup cepat, tetapi memiliki kinetika reaksi permukaan yang lambat, sehingga dapat diisi dengan cukup cepat dan dilepaskan dengan lambat. Karakteristik itulah yang membuatnya jadi pilihan.

"Tujuan kami adalah menciptakan desain elektroda baterai yang dapat diisi dan dikosongkan dengan cara yang selaras dengan rutinitas sehari-hari,” kata penulis utama, Shuo Jin, dari Cornell University, dalam sebuah pernyataan.

"Secara praktis, kami ingin perangkat elektronik kami dapat mengisi daya dengan cepat dan beroperasi dalam waktu lama. Untuk mencapai hal ini, kami telah mengidentifikasi bahan anoda indium unik yang dapat dipasangkan secara efektif dengan berbagai bahan katoda untuk menghasilkan baterai yang mengisi daya dengan cepat dan mengosongkan daya secara perlahan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
baterai Lithium Baterai
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/56/2966300/ilmuwan-sukses-kembangkan-baterai-berbahan-dasar-tanah-gunakan-mikroba-sebagai-sumber-energi-kB1AXh28Ab.jpg
Ilmuwan Sukses Kembangkan Baterai Berbahan Dasar Tanah, Gunakan Mikroba Sebagai Sumber Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/56/2964902/ilmuwan-ciptakan-baterai-berbahan-dasar-darah-bisa-bertahan-20-sampai-30-hari-3OLBIIkvmp.jpg
Ilmuwan Ciptakan Baterai Berbahan Dasar Darah, Bisa Bertahan 20 sampai 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/57/2961332/perusahaan-china-ini-klaim-ciptakan-baterai-tak-perlu-dicas-hingga-50-tahun-D5A0FZxL4y.jpg
Perusahaan China Ini Klaim Ciptakan Baterai Tak Perlu Dicas hingga 50 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/16/57/2799423/awet-saat-1-persen-baterai-xiaomi-13-ultra-bisa-bertahan-hingga-1-jam-C1eKc8WyoB.jpg
Awet, Saat 1 Persen Baterai Xiaomi 13 Ultra Bisa Bertahan Hingga 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/57/2757781/cara-mengecek-kesehatan-baterai-ponsel-android-TSCcZ8uVe4.jpg
Cara Mengecek Kesehatan Baterai Ponsel Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/01/57/2756838/tips-menggunakan-ponsel-agar-baterai-tidak-cepat-bocor-CBPahC1EsG.jpg
Tips Menggunakan Ponsel Agar Baterai Tidak Cepat Bocor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement