HOME OTOTEKNO TECHNO

Starbucks Rilis Mug Semangka Diduga untuk Redam Boikot, Ini Faktanya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |11:37 WIB
Starbucks Rilis Mug Semangka Diduga untuk Redam Boikot, Ini Faktanya
Starbucks rilis mug semangka diduga untuk redam boikot, ini faktanya. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial Starbucks merilis mug bertema semangka. Mug bermotif semangka ini dikaitkan dengan perang Israel dan Palestina. Bagaimana faktanya?

Diketahui, pada Januari 2024, pengguna TikTok yang berbasis di Inggris, Deanna Hassanein memposting ke platform tersebut. Ia mengaku sangat terkejut saat melihat mug bertema semangka di cabang Starbucks.

Dia memberi judul pada klip itu dengan tagar “#palestine” dan “#boycottstarbucks”. Klaim yang sama telah dibagikan di Instagram dan Facebook. Semangka digunakan sebagai simbol solidaritas dengan warga Palestina. Itu karena irisan semangka memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina.

Diketahui, Starbucks menjadi sasaran boikot di sejmulah terkait serangan Israel ke Palestina. Tapi, benarkah mug bergambar semangka itu untuk meredam boikot terhadap Starbucks?

Direktur Komunikasi Perusahaan Starbucks, Jaci Anderson, mengatakan, mug semangka dirilis pada Mei 2023 sebagai bagian dari koleksi musim panas. Mug itu tidak ada hubungannya dengan konflik Israel-Hamas.

"Ini hanya tersedia di Inggris dan di beberapa toko tertentu," katanya, melansir Reuters, Jumat (9/2/2024).

Mug tersebut tersedia di Amazon mulai 1 Juni 2023. Starbucks Inggris memposting gambarnya ke Facebook pada 22 Juni 2023. Starbucks di Uni Emirat Arab juga memposting video yang menampilkan mug tersebut di Instagram pada Mei 2023.

Anderson mengatakan,video tersebut menunjukkan rangkaian lengkap merchandise Starbucks musim panas 2023, dari mana masing-masing wilayah memilih produk untuk dijual.

"Mug tersebut tidak dijual di toko Starbucks di UEA atau di Timur Tengah," katanya.

Halaman:
1 2
      
