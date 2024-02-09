Tangki Bensin Honda Stylo 160 di Bawah Jok, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA – New Honda Stylo 160 telah resmi mengaspal di Indonesia. Motor anyar Honda tersebut memiliki tangki bahan bakar di bawah jok. Hal ini berbeda dengan lawan sekelasnya sudah menerapkan pengisian BBM di dek depan atau tengah.

Penempatan tangki BBM di bagian tengah membuat bagasi menjadi lebih luas sehingga dapat membawa barang lebih banyak. Misalnya, Honda PCX 160 memiliki kapasitas bagasi mencapai 30 liter.

Large Project Leader Stylo 160, Takuro Nakamura, mengatakan penempatan tangki bensin di bawah jok telah disesuaikan dengan desain yang diinginkan pada motor ini. Oleh sebab itu, Honda menyampingkan opsi untuk memasang tangki BBM di tengah seperti PCX 160.

“Kalau itu memang sesuai dengan yang ada di Honda. Seperti PCX ada di depan, tapi di situ ada center tunnel, kakinya jadi tidak bergeser,” kata Nakamura di sela peluncuran Honda Stylo 160 di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

Diketahui, lawan dari Stylo 160, yakni Yamaha Grand Filano, memasang tangki bahan bakar di bawah dek atau pijakan kaki. Namun, ruang yang terbatas membuat kapasitas tangki menjadi lebih sedikit.

Hal tersebut menjadi pertimbangan Honda dalam penempatan tangki bahan bakar pada New Honda Stylo 160. Apabila menginginkan kapasitas yang lebih besar, dek atau pijakan kaki dibuat menonjol pada bagian tengah layaknya PCX.

"Pilihan kami jatuh ke membuat bagian depannya flat. Kalau (tangki) di depan kan ada gunungan. Tapi kalau yang ini kita ingin dia rata sesuai desain yang diinginkan jadi fuel tank tetap di belakang,” ucap Nakamura.

Diketahui, Honda Stylo 160 dikembangkan di Jepang yang didesain khusus untuk karakter berkendara di Indonesia. Nakamura berharap motor ini dapat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari maupun aktivitas di akhir pekan.