Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tangki Bensin Honda Stylo 160 di Bawah Jok, Ternyata Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |15:14 WIB
Tangki Bensin Honda Stylo 160 di Bawah Jok, Ternyata Ini Alasannya
Tangki bensin Honda Stylo 160 di bawah jok, ternyata ini alasannya. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – New Honda Stylo 160 telah resmi mengaspal di Indonesia. Motor anyar Honda tersebut memiliki tangki bahan bakar di bawah jok. Hal ini berbeda dengan lawan sekelasnya sudah menerapkan pengisian BBM di dek depan atau tengah.

Penempatan tangki BBM di bagian tengah membuat bagasi menjadi lebih luas sehingga dapat membawa barang lebih banyak. Misalnya, Honda PCX 160 memiliki kapasitas bagasi mencapai 30 liter.

Large Project Leader Stylo 160, Takuro Nakamura, mengatakan penempatan tangki bensin di bawah jok telah disesuaikan dengan desain yang diinginkan pada motor ini. Oleh sebab itu, Honda menyampingkan opsi untuk memasang tangki BBM di tengah seperti PCX 160.

“Kalau itu memang sesuai dengan yang ada di Honda. Seperti PCX ada di depan, tapi di situ ada center tunnel, kakinya jadi tidak bergeser,” kata Nakamura di sela peluncuran Honda Stylo 160 di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

Diketahui, lawan dari Stylo 160, yakni Yamaha Grand Filano, memasang tangki bahan bakar di bawah dek atau pijakan kaki. Namun, ruang yang terbatas membuat kapasitas tangki menjadi lebih sedikit.

Hal tersebut menjadi pertimbangan Honda dalam penempatan tangki bahan bakar pada New Honda Stylo 160. Apabila menginginkan kapasitas yang lebih besar, dek atau pijakan kaki dibuat menonjol pada bagian tengah layaknya PCX.

"Pilihan kami jatuh ke membuat bagian depannya flat. Kalau (tangki) di depan kan ada gunungan. Tapi kalau yang ini kita ingin dia rata sesuai desain yang diinginkan jadi fuel tank tetap di belakang,” ucap Nakamura.

Diketahui, Honda Stylo 160 dikembangkan di Jepang yang didesain khusus untuk karakter berkendara di Indonesia. Nakamura berharap motor ini dapat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari maupun aktivitas di akhir pekan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Stylo 160 honda stylo 160 Honda
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184338/honda_crf11000l_africa_twin_tricolor-qNxv_large.jpg
Big Bike Honda CRF1100L Africa Twin Dapat Penyegaran, Harganya RpRp647 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862/honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182539/honda_prelude-1CWu_large.jpg
Penjualan Lesu, Laba Honda Anjlok 25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement